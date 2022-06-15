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Neşet Ertaş'ın kız kardeşinden 'vasiyet' iddialarına tepki

KIRŞEHİR'de, ünlü halk ozanı merhum Neşet Ertaş'ın kız kardeşi Nadiye Ertuğrul, ağabeyinin vasiyeti üzerine film yapılmasına ilişkin izninin olduğuna dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Neşet Ertaş'ın kız kardeşinden 'vasiyet' iddialarına tepki

'Bozkırın Tezenesi' olarak tanınan halk ozanı Neşet Ertaş’ın vaziyeti üzerine hayatının film yapılacağına yönelik çıkan haberlere Neşet Ertaş’ın kız kardeşi Nadiye Ertuğrul, tepki gösterdi. Ağabeyinin, filminin çekilmesini istemediğini belirten Ertuğrul, "Ağabeyim filminin çekilmesini istemedi. Bizler, ailesi olarak vasiyetini yerine getirmek için film çekilmesine izin vermiyoruz. Ağabeyimin yakın arkadaşları da var. Ağabeyim adına yayınlanmış kitaplar da var ama ailenin onayı olmadığı için onlar da filme onay vermediler. O kitap yazarları da vasiyeti bilmelerinden kaynaklı filme onay vermediler" diye konuştu.

Aile adına yaşanan süreçle ilgili yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Hiçbir şekilde iznimiz olmadan ve onayımız alınmadan çekilmekte olan Merhum Neşet Ertaş’ın, vasiyeti de çiğnenerek, hayatının konu edileceği duyurulan sinema filminde, Neşet Ertaş’ın eserlerinin ve icralarının kullanılmasının önlenmesi için açtığımız davamızın reddedildiğine dair basında çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Davamız halen yerel mahkeme aşamasında devam etmektedir. Basına yansıyan İstinaf Mahkemesi kararı, sadece Yerel Mahkeme tarafından daha önce verilmiş olan bir tedbir kararının kaldırılmasına ilişkindir. Geçici nitelikteki tedbirin bu aşamada kaldırılmasına ilişkin verilen istinaf kararı nihai bir karar değildir. Buna rağmen, kararın bazı basın organlarına davanın esastan reddedildiği şeklinde yansıtılması davalıların başından bu yana devam eden yanıltıcı ve kötü niyetli tutumlarını meşrulaştırma çabalarından ibarettir"

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