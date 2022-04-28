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Nesli tehlike altındaki telli turna çifti, aynı yerde yuvalandı

Türkülere konu olan ve 17 yıl sonra ilk defa geçen yıl Amasya'da yuva kuran telli turna çifti, bu sene de aynı yere gelerek, yuvalandı.
Nesli tehlike altındaki telli turna çifti, aynı yerde yuvalandı

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı DKMP Genel Müdürlüğü'nce 'Ulusal Turna Eylem Planı' kapsamında izleme çalışmaları yapılıyor. DKMP 11'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Amasya’da gerçekleştirilen izleme çalışmalarında 2021 yılında bir çift telli turnanın üremek için bu alanı tercih ettiği tespit edildi. 17 yıl sonra ilk kez yuva kuran Türkiye'nin üreyen çok nadide türlerinden olan telli turnaların, yavrusuyla birlikte kayıt alınması ekipleri heyecanlandırdı. Geçen yıl alana yuva yaptığı tespit edilen ve yıl boyunca DKMP ekiplerince takip edilen telli turna çifti, bir yavrusunu büyüterek, eylül sonunda göç etti. Aynı telli turna çiftinin bu yıl da aynı alana geldiği tespit edildi. Telli turna çifti ve yumurtaları aynı alanda tekrar görüntülendi. DKMP ekiplerince çift ve yumurtaları sorun yaşamaması için sıkı takibe alındı.

ÜRÜYEN NÜFUSUNUN KALMADIĞI BELİRLENMİŞTİ
Telli tunalar gölette suyun çekildiği dönemde, yuvalama için gölet içindeki çayırlık alanları tercih ederken, beslenme için gölet çevresindeki alanları kullanıyor. Kışı Afrika'da geçirdikten sonra mart-nisan aylarında Türkiye'ye gelen ve Doğu Anadolu'da dört farklı sulak alanda ürediği bilinen telli turnaların, tüm Avrupa'da üreyen son 11 bireyinin Muş’un Bulanık Ovası'nda kısıtlı bir alanda bulunduğu tespit edilmiş ve son olarak da bu alanda 2004 yılında üredikleri görülmüştü.

Kuş gözlemcilerinin 2014-2017 yılları arasındaki kayıtlarını içeren ve ​2019 yılında yayımlanan Türkiye Üreyen Kuş Atlası’nda telli turnanın Türkiye'de üreyen nüfusunun kalmadığı bildirilmişti. DKMP Genel Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan telli turna, genellikle kış boyunca kuru otlaklarda bulunurken, üreme mevsimi sırasında bataklık alanları yaşam alanı olarak tercih ediyor. Nemli bataklıklar, bozkır habitatları ve çayırlar, yaşam alanı olarak seçebileceği diğer alanlar. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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