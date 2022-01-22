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Neuchatelli kedi Tombi'den İzmir'deki eski sınıf arkadaşlarına karne sürprizi

Neuchatelli kedi Tombi'den İzmir'deki eski sınıf arkadaşlarına karne sürprizi
İzmir'de öğrencilerin sınıfta 2 sene baktığı Tombi, sahibiyle 3 yıl önce yerleştiği Neuchatel'den çevrim içi bağlantıyla eski arkadaşlarının karne heyecanına ortak oldu.
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