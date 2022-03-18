Nevruz ateşi Etimesgut'ta yanacak

Etimesgut Belediyesi baharın müjdecisi Nevruz'u birbirinden renkli etkinliklerle kutlayacak. Bu yıl ki kutlamaların adresi Türk tarihinin heykel, resim ve rölyeflerle anlatıldığı Türk Tarih Müzesi olacak.

20 Mart Pazar günü saat 14.00'da başlayacak etkinlikler kapsamında Türk kültür ve sanatı da sergilenecek. Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nın yanı sıra (TÜRKSOY), Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan Büyükelçilikleri'nin de katılım sağlayacağı programda Türk dünyasının dans ve gösterileri sunulacak, geleneksel lezzetleri tadılacak.

16 Türk Devleti kurucularının at üzerinde heykellerinin yer aldığı meydanda Nevruz Ateşi yakılacak. Ergenekon Destanı panoramik resmi önünde demir dövülecek.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Nevruz'un Türk'ün bahar bayramı olduğunu belirterek, "Bayramımızı Türk Tarih Müzemizde, Türk dünyasıyla hep birlikte kutlayacağız. Şanlı tarihimizi anlattığımız bir mekanda baharın müjdecisi, barışın ve kardeşliğin sembolü nevruz bayramımızda kardeşlerimizle bir araya geleceğiz. Nevruz ateşini birlikte yakıp, demir döveceğiz, gelenek ve göreneklerimizi bir kez daha yaşatacağız. Bu güzel ve anlamlı etkinliğimize tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum" dedi.