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Nevşehir'de kuvvetli rüzgar; cami minaresi yıkıldı, seralar zarar gördü

NEVŞEHİR’de etkili olan kuvetli rüzgar nedeniyle cami minaresi yıkıldı, seralar zarar gördü.
Nevşehir'de kuvvetli rüzgar; cami minaresi yıkıldı, seralar zarar gördü

Nevşehir'de dün başlayan ve etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor. Rüzgar nedeniyle Acıgöl ilçesi Karapınar beldesinde Fatih Camisi'nin minaresi yıkıldı. Mahalle sakini Ahmet Yılmaz, “Gece yarısı caminin minaresi  uçtu. Oldukça yoğun bir fırtına yaşadık” dedi. Şaban Yıldırım ise, bu denli tuvvetli rüzgarı hayatında hiç yaşamadığını belirterek, "Caminin minaresi büyük bir gürültü ile yıkıldı. Herhangi bir can kaybı yaşanmadı " diye konuştu.

Ürgüp ilçesinde ise, rüzgar nedeniyle 7 sera zarar gördü. Seraların naylon kaplamaları yırtıldı. Sera üreticisi Mehmet Kaya, "Rüzgardan dolayı seralarda ciddi zarar yaşandı. Domates, biber, patlıcan, salatalık, kavun ve karpuz gibi yiyecekleri yetiştirdiğimiz seralar zarar gördü" dedi. 

Sera üreticisi Hüsamettin Kaya ise, şiddetli rüzgar nedeniyle sera alanlarında ciddi zarar oluştuğunu  kaydederek, “Aşırı rüzgarla sizin de gördüğünüz gibi sera alanları açıldı. Ürünlerin bir kısmı zarar gördü. Yardım bekliyoruz" diye çağrıda bulundu.

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