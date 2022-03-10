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Nevşehir'de TIR ile kargo kamyonu çarpıştı: 1 ölü

Nevşehir’de TIR ile çarpışan kargo kamyonunun sürücüsü Ali Osman Demirkan (45) hayatını kaybetti.
Nevşehir'de TIR ile kargo kamyonu çarpıştı: 1 ölü

Kaza, sabah saatlerinde Ürgüp ilçesi Üç Güzeller mevkisinde meydana geldi. Nevşehir istikametine seyir halinde olan Ali Osman Demirkan yönetimindeki 42 DOA 80 plakalı kargo kamyonu, karşı istikametten gelen Çetin Kılıç idaresindeki 06 BMA 85 plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada kargo kamyonu sürücüsü Demirkan, yaşamını yitirdi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaşamını yitiren Demirkan'ın cenazesi, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. TIR sürücüsü ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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