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New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.
New York borsası yükselişle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,97 artışla 32.845,13 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,42 artarak 4.130,29 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,88 kazançla 12.390,69 puana çıktı.

ABD'li teknoloji devlerinin beklenenden iyi gelen bilançoları sonrası endeksler, haftanın son işlem gününde pozitif bir seyir izledi.

Apple ve Amazon, nisan-haziran dönemine ait bilançolarını dün piyasaların kapanmasının ardından açıklamıştı.

Apple, nisan-haziran döneminde gelirinin arttığını, karının ise azaldığını duyururken, Amazon gelirini artırmasına rağmen zarar bildirmişti. Apple ve Amazon'un piyasa beklenenden iyi gelen finansal sonuçlarının risk iştahını artırdığı görüldü.

ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte beklentilerin aksine daralmasının ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarını daha yavaş yapacağına dair beklentilerin artması da piyasalardaki pozitif seyirde etkili oldu.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de kişisel gelirler haziranda yüzde 0,6 ve kişisel tüketim harcamaları yüzde 1,1 artarak piyasa beklentilerini geride bıraktı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise haziranda aylık bazda yüzde 1 ve yıllık bazda yüzde 6,8 yükseldi. Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki aylık artış Eylül 2005'ten bu yana en büyük artışı gösterirken, yıllık artış Ocak 1982'den bu yana en büyük yükselişi kaydetti.

Ülkede Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi ise temmuzda yukarı yönlü revize edilerek 51,5 oldu.

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