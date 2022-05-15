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New York'ta bir süpermarkette düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti

New York eyaletinin Buffalo kentinde bir süpermarkette düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.
New York'ta bir süpermarkette düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti

Buffalo Belediye Başkanı Byron Brown, öğleden sonra bir süpermarkette meydana gelen saldırıda 10 kişinin öldüğünü, 3 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Vurulanlardan 4 kişinin süpermarkette çalıştığı, ölenler arasında güvenlik görevlisi olan ve saldırgana müdahale etmeye çalışan emekli bir polisin de yer aldığı belirtildi.

Saldırganın Payton Gendron isimli 18 yaşında beyaz bir erkek olduğu açıklandı.

Görgü tanıkları ise saldırganın askeri tarzda kıyafetler ve zırh giydiği bilgisini paylaştı.

Irkçı saldırı, nefret suçu soruşturması
Yetkililer, Buffalo kenti dışından gelen saldırganın hedef aldığı 13 kişiden 11'inin siyahi olduğunu belirtti.

Saldırganın süpermarkete tüfekle girdiğini ve ateş açtığını belirten yetkililer, olayın ırkçı bir saldırı olduğunu ve saldırıya ilişkin nefret suçu soruşturması başlatıldığını ifade etti.

Saldırıyı canlı yayımladı
Şüphelinin ırkçı motifle yapıldığı belirtilen saldırıyı sosyal medya platformu Twitch'de canlı yayımladığı ortaya çıktı.

Saldırının ardından sosyal medya platformu Twitch, görüntüleri kaldırdığını açıkladı.

Saldırgan birinci derece cinayetten yargılanacak
Erie County Bölge Başsavcısı John Flynn, düzenlediği basın toplantısında, saldırganın birinci derece cinayetten yargılanacağını ve suçlu bulunması durumunda hakkında müebbet hapis isteneceğini açıkladı.

Flynn, saldırıya ilişkin terörizm soruşturması da yaptıklarını söyledi.

Hakim karşısına çıkarılan ve birinci derece cinayet suçlamalarını kabul etmeyen saldırgan Payton Gendron, ikinci kez hakim karşısına 17 Mayıs'ta yerel saat ile 9.30'da çıkacak.

Polis, saldırgana ait olduğu düşünülen ve internette yayımlanan manifestoyu inceliyor
Öte yandan polis saldırgana ait olduğu düşünülen ve internette yayımlanan manifestoyu incelediğini açıkladı.

ABD medyasına göre 180 sayfa olduğu belirtilen ve saldırganın yazdığına inanılan manifestoda, "siyasi elitlerin beyaz nüfusu azaltmak için göç ve diğer politikaları kullandığı belirtiliyor ve saldırganın mümkün olduğu kadar çok siyahiyi öldürme planı" yer alıyor.

Manifestoda saldırgan, kendisini "faşist, beyazların üstünlüğünü savunan biri ve ırkçı" olarak tanımlıyor.

Saldırganın manifestosunda 2020 yılında pandemi sırasında can sıkıntısından "4chan" web sitesine göz atmaya başladığını, sitede önce silahlar, daha sonra da beyazların üstünlüğünü savunan infografiklerle karşılaştığını yazdığı ifade ediliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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