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New York'ta OHAL ilan edildi

ABD'nin New York eyaletinde sığınmacıların sayısındaki hızlı artış nedeniyle olağanüstü hal kararı alındı.
New York'ta OHAL ilan edildi

New York Belediye Başkanı Eric Adams, basın toplantısında, "yasa dışı göçmen akınıyla baş edebilmek için" şehirde mevcut arazi kullanım şartlarını askıya aldıklarını ve olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurdu.

Adams, "kızgın" olduğunu belirttiği konuşmasında, Texas ve Florida gibi Cumhuriyetçi valileri hedef alarak, "New York'un merhametinin başkaları tarafından sömürüldüğünü ve insani krizin Amerikan siyasi dinamikleri tarafından hızlandırıldığını" ifade etti.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN KİLİSE VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA ÇAĞRI

Belediye Başkanı, New York'ta geçici kiralanan 42 otelin dışında, barınaklarda kalan insan sayısının 61 bine ulaştığını, bunlardan 20 bininin çocuklardan oluştuğunu ve son dönemde 17 binden fazla düzensiz göçmenin haber verilmeden şehre otobüslerle getirilip bırakıldığını söyledi.

Göçmen akınının altından kalkılamayacak bir yük getirdiğini ve mali yılın sonunda bu insanların, barınma, sağlık, gıda benzeri giderler için bir milyar dolar harcanmış olacağını belirten Adams, kiliseler ve sivil toplum kuruluşlarına bu yükün paylaşımı için yardım çağrısında bulundu.

EVSİZLERİN KALDIĞI BARINAKLAR SIĞINMACILARLA DOLMUŞTU

New York'ta 50 bin civarında evsizin yaşadığı barınaklar, son birkaç aydır sınır bölgelerinden gönderilen düzensiz göçmenlerle tamamen dolmuş, bazı sığınmacılar boş oteller ve kamplara yerleştirilmişti.

Adams, daha önce sığınmacılar için 23 acil durum barınağı açtığını ve bunlara 38 adet daha eklenmesini düşündüğünü bildirmişti.

ABD'ye giren düzensiz göçmenler, sınır polisi tarafından kayıtları yapılarak otobüslerle barınaklara götürülüyor. İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, kendilerine bildirilen mahkeme tarihine kadar ABD içinde istediği yere gitmekte serbest bırakılıyor.

Texas ve Florida gibi Cumhuriyetçi eyaletler, göçmen yükünü tek başlarına kaldıramayacakları şikayetiyle düzensiz göçmenlerin bir kısmını başkent Washington, New York, Massachusetts gibi Demokratların çoğunlukta olduğu eyaletlere gönderiyor.

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