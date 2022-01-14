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Nezaket Okulu'nda çocuklara hayvan sevgisi aşılanıyor

Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu eğitmenleri minik öğrencilere, hayvan sevgisi aşılamak amacıyla etkinlik düzenledi.
Nezaket Okulu'nda çocuklara hayvan sevgisi aşılanıyor

Eğitici ve öğretici çeşitli etkinliklerle çocukları geleceğe hazırlayan Nezaket Okulu eğitmenleri minik öğrencilere erken yaşta hayvan sevgisini aşılamak amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor.

6-007.jpegBu kapsamda yapılan etkinliklerde çocukların hayvanları birebir yakından tanımaları amacıyla Nezaket okuluna getirilen Ankara Kedilerini yakından görerek onları sevme imkânı buldular. Eğitmenler tarafından öğrencilere verilen teorik ve pratik derslerde hayvanlara nasıl yaklaşmaları gerektiği öğretiliyor. 

‘‘Nezaket Okulumuzda yapılan çeşitli etkinliklerle minik öğrencilerimiz hayvanları yakından tanıma fırsatı buluyor’’
Hayvan sevgisini aşılamak amacıyla minik çocuklarla sevimli dostları bir araya getirdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Nezaket Okulumuzda yapılan çeşitli etkinliklerle minik öğrencilerimiz hayvanları yakından tanıma fırsatı buluyor. Çocuklarımıza hayvan sevgisini küçük yaşlarda kazandırmak amacıyla kedi evinden okulumuza getirilen Ankara kedilerimizle birebir temasta bulunarak keyifli vakit geçirme imkânı buldular. Bu sayede hayatı paylaştığımız canlılara, daha şefkatli ve hoşgörü ile yaklaşmalarını sağlıyoruz’’ dedi.

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