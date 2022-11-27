  • BIST 4.874,34
  • Altın 1051.207
  • Dolar 18.6231
  • Euro 19.3907
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 2 °C
»

Niğde'de asker eğlencesinde havaya ateş açılması sonucu yaralanan 2 kişiden biri öldü

Maganda kurşunu yine can aldı. Niğde'de düzenlenen asker uğurlama eğlencesinde, havaya rastgele ateş edilmesi sonucu yaralanan 2 kişiden biri öldü.
Niğde'de asker eğlencesinde havaya ateş açılması sonucu yaralanan 2 kişiden biri öldü

Merkeze bağlı Yıldıztepe beldesindeki düğün salonu önünde dün, askere gidecek gençler için düzenlenen eğlencede tabancayla havaya rastgele ateş açılması sonucu vurularak yaralanan Ö.T. (56), tedavi gördüğü Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayda kolundan yaralanan M.T'nin (20) aynı hastanede tedavisi sürüyor.

Öte yandan, olayda silahı kullandığı öne sürülen B.G, jandarma ekiplerince gözaltına aldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide operasyonu: 18 şüpheli yakalandı25 Kasım 2022 Cuma 10:29
  • 3 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı25 Kasım 2022 Cuma 10:24
  • Konya'daki barınak görüntülerine ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı25 Kasım 2022 Cuma 10:14
  • Tesis kurup madeni yağlardan kaçak akaryakıt üreten 9 şüpheliye gözaltı24 Kasım 2022 Perşembe 16:13
  • 12 yaşındaki Cihan tarlada ölü bulundu24 Kasım 2022 Perşembe 16:07
  • 'Park yeri' tartışmasında vuruldu, hastanede öldü24 Kasım 2022 Perşembe 15:50
  • İçişleri: Diyarbakır'da 542 kilo esrar ele geçirildi24 Kasım 2022 Perşembe 13:22
  • Bakan Soylu duyurmuştu; 3 buçuk ton uyuşturucunun yakalandığı operasyon kamerada24 Kasım 2022 Perşembe 12:56
  • Kader'i öldüren sevgilisi: Tüfeği boş sanıp, şaka yapmak için tetiğe bastım23 Kasım 2022 Çarşamba 15:25
  • Ruhsatsız silahları satmaya hazırlanırken yakalanan şüpheli tutuklandı23 Kasım 2022 Çarşamba 12:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti