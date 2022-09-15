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Niğde'de elma üreticileri 650 bin ton rekolte bekliyor

Türkiye'nin elma üretiminde ikinci sırada yer alan Niğde'de bu yıl 650 bin ton rekolte bekleniyor.
Niğde'de elma üreticileri 650 bin ton rekolte bekliyor

Niğde Elma Üreticileri Birliği Başkanı Atilla Kaplan, Çukurkuyu beldesi yakınlarındaki elma bahçesinde, AA muhabirine, hasadın güzel geçtiğini söyledi.

Geçen sene 552 bin ton ürün alındığını, bu sene de 650 bin ton rekolte beklediklerini belirten Kaplan, verimin güzel olduğunu dile getirdi.

Kaplan, yetiştirilen elmaların önemli bölümünün ihracata uygun olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Niğde'de üretilen elmanın yaklaşık 250-300 bin tonu ihracata uygun çeşitler, bunun yaklaşık 100-150 bin tonu da ihracata gitmekte. Niğde'de büyük bahçeler, kaliteli yetiştiricilik yapan bahçeler çoğaldı. Bir ivme kazandı, kurulmaya da devam ediyor. Niğde'de her yıl 3-5 bin dönümde bahçe kuruyoruz. 11 milyon civarında ağacımız var. Türkiye'de dikilen ağaç sayısı bakımından birinci sıradayız. Üretimde, devletimizin ciddi destekleri de oldu. Üretmeye başladık, üretiyoruz, bunu da satmamız lazım. Satmak için ihracat kanalları açmak lazım. Tabii ki tüzel kişiler, özel sektör, devletimiz bir arada ihracatı artırmanın yollarını aramamız lazım."

Elmaların genel olarak Uzak Doğu ülkelerine gönderildiğini ifade eden Kaplan, geçen yıl Hindistan'a 60 bin tonun üzerinde ihracat yapıldığını, bu yıl daha fazla ihracat hedeflediklerini söyledi.

Kaplan, Bangladeş, Endonezya gibi ülkelere de ihracatın devam ettiğinin altını çizerek, "Uzak Doğu'nun dışında Orta Doğu ülkeleri, Irak, Suriye hala çok ihracat yaptığımız ülkeler. Libya son zamanlarda ihracatımızın fazla olduğu ülkelerden. Türkmenistan, Türk Cumhuriyetlerinden bazı ülkelere fazla ihracat yapıyoruz. Rusya, elma ithal eden ülkelerde ikinci sırada yer alıyor, şimdi Avrupa ülkelerinden almayınca belki bizden daha çok alacak. Umutluyuz. İhracatımızı inşallah daha da artırarak devam edeceğiz. Yaklaşık 40 ülkeye ihracat yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Niğde'nin elma fidanı üretiminde de ciddi yere sahip olduğundan bahseden Kaplan, Türkiye'de üretilen fidanların yaklaşık yüzde 10'unun kentte üretildiğini bildirdi.

Kaplan, kendi ürettikleri fidanlarla her yıl yaklaşık 5 bin dönüm bahçe yaptıklarını dile getirerek, "Özellikle Niğde bölgesinde bir ivme kazandı, bahçecilik, devam ediyor. Onun dışında Türk Cumhuriyetlerine ağırlıklı Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan gibi ülkelere de buradan fidan gönderiyoruz." dedi.

"Hasadı 10-15 gün içinde bitirmeyi planlıyoruz"
Yaklaşık 4 bin dekar elma bahçesiyle ilgilenen ziraat mühendisi Yusuf Avcı da bahçede 8 çeşitte çok sayıda elma fidanı bulunduğunu belirtti.

Bu seneki elma kalitesinin çok güzel olduğuna dikkati çeken Avcı, şunları kaydetti:

"Daha önceki yıllara göre daha kaliteli bir üretim yaptık, standart boyda. Bu hem alıcı için hem üretici için çok olumlu bir sonuç. Hasada verilen değer yurt dışına giden elma tonajını artırır. Şu an yaklaşık 300 kişilik bir ekiple hasada başladık. Kırmızı cinslerimize girdiğimizde yaklaşık 700 kişiye istihdam sağlıyoruz. Hasadı 10-15 gün içinde bitirmeyi planlıyoruz."

Kazakistan'dan elma fidanı almaya gelen Bakıt Kurmanbekov ise "Çimkent'ten geldik. Birlik başkanımız Atilla Bey, burada dikilen fidanlarla orada bahçeler tahsis etti. Daha evvel ben o bahçelerde bulundum. Yine fidan alacağız. Her şey güzel." ifadelerini kullandı.

2 bin dönümde elma üreten Muhammed Kodu da yaklaşık 8-10 bin ton rekolte beklediğini dile getirerek, ürünlerin kaliteli olduğunu ve ihracata göndereceklerini söyledi.

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