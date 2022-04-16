  • BIST 2.494,37
  • Altın 928.796
  • Dolar 14.6295
  • Euro 15.8157
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 18 °C
»

Niğde'de yaşlıların ihtiyaçları mobil ekiplerce karşılanacak

Niğde'de "Şefkat Çınarları Projesi" kapsamında, 65 yaş üstü yardıma muhtaç kişilerin ihtiyaçları, oluşturulacak mobil ekiplerle karşılanacak.
Niğde'de yaşlıların ihtiyaçları mobil ekiplerce karşılanacak

Niğde'de Valiliğin koordinasyonunda Belediye tarafından yürütülen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Yaşlı Destek Programı (YADES) tarafından desteklenen "Şefkat Çınarları Projesi" kapsamında, 65 yaş üstü yardıma muhtaç kişilerin ihtiyaçları, oluşturulacak mobil ekiplerle karşılanacak.

Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Ek Hizmet Binasında düzenlenen projenin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, devletin huzurevlerinde barınan kimsesizler ile yaşlılara yeterli maddi ve manevi imkanları sunduğunu söyledi.

Evinde yalnız veya eşiyle yaşayan, sağlık sorunları ya da ekonomik imkansızlıklar nedeniyle ihtiyaçlarını karşılayamayan birçok yaşlının olduğunu belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Bu projeyle yaşlılara devletimizin sıcak ve şefkatli eli uzatılacak. Onların sağlık ve kişisel bakım gibi ihtiyaçları, oluşturacağımız mobil ekipler vasıtasıyla hızlı bir şekilde giderilecek. Aynı zamanda yaşlılarımızın toplumdan dışlanmışlık duygularını bertaraf edeceğiz, yalnız olmadıklarını onlara göstereceğiz. Bununla toplumsal bir bütünleşmeyi hedefliyoruz. Belediyemiz bu projeyi yürütecek. Yine muhtarlarımız projeye destek verecek. Muhtarlarımız ihtiyaçları olan kişileri bize bildirirlerse, belediyemiz ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzün desteğiyle Valiliğimiz koordinesinde bu proje uygulanacak."

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de projenin 9 ay uygulama süresi olduğunu aktardı.

Süresi dolduktan sonra projeyi belediye olarak devam ettireceklerini dile getiren Özdemir, "Çok hayırlı bir iş. Evleri ziyaret ettiğimizde bunu görüyoruz. Ekibimizdeki görevliler, yaşlılarımızın sağlığını kontrol edecek, evinin temizlik ihtiyacı varsa onu giderecek. Onların her türlü ihtiyacını giderecekler. Kimsesi olmayan, yarınla alakalı sıkıntısı, endişesi olan hiçbir yaşlı bırakmadan şehrimize bu güzel hizmetleri vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sınır dışı edilen göçmen sayısı16 Nisan 2022 Cumartesi 13:05
  • Çanakkale Kara Savaşları'nın 107'nci yıl törenleri için hazırlıklar başladı16 Nisan 2022 Cumartesi 12:15
  • Paşinyan'a darbe hazırlığı16 Nisan 2022 Cumartesi 12:00
  • Kütahya'da çiftçilere tohum, fidan, şeker ve gübre desteği sağlandı16 Nisan 2022 Cumartesi 11:40
  • Yeşil sahalardan "kadına şiddete dur" mesajı verilecek16 Nisan 2022 Cumartesi 11:38
  • 'Eren ve Eren-Kış' operasyonlarında 339 terörist etkisiz hale getirildi16 Nisan 2022 Cumartesi 11:06
  • Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile telefonda görüştü16 Nisan 2022 Cumartesi 11:01
  • Emine Erdoğan: Şiddeti el ele verip sevgi ve merhameti çoğaltarak yeneceğiz16 Nisan 2022 Cumartesi 10:45
  • Anayasa Mahkemesi 311 binden fazla bireysel başvuruyu sonuçlandırdı16 Nisan 2022 Cumartesi 10:35
  • İdlib'de 4 büyüklüğünde deprem16 Nisan 2022 Cumartesi 10:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti