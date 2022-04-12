  • BIST 2.441,32
  • Altın 923.471
  • Dolar 14.6809
  • Euro 15.9656
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 5 °C
»

Nijerya'da Lassa alarmı: Can kaybı 132'ye çıktı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da Lassa ateşi salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 132'ye ulaştı.
Nijerya'da Lassa alarmı: Can kaybı 132'ye çıktı

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan yazılı açıklamaya göre, salgın nedeniyle 4 günde 7 kişi daha hayatını kaybetti.

Böylece 3 Ocak'tan bu yana salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 132'ye yükselirken, bu süre zarfında başkent Abuja'nın yanı sıra 23 eyalette 3 bin 746 vaka tespit edildi.

TEDAVİ İÇİN 3 İLAÇ

Nijerya hükümeti, salgınının tedavisi için 3 ilaç belirlendiğini duyurmuştu.

Her yıl kurak dönemin yaşandığı kasım ve mayıs aylarında artan Lassa ateşi salgınında geçen sene 674 vaka tespit edilmiş, 102 kişi yaşamını yitirmişti.

BORNO EYALETİNDE DE RASTLANMIŞTI

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halkı hijyen konusunda dikkatli olmaları, fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri konusunda uyarıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • FETÖ şüphelisinden 'Yemin ettirip soruları önceden verdiler' itirafı12 Nisan 2022 Salı 12:42
  • Zonguldak'ta sağanağın ardından denizin rengi değişti12 Nisan 2022 Salı 12:25
  • 15 Temmuz'da İstanbul Valiliğini işgale girişen darbecilerin cezası onandı12 Nisan 2022 Salı 11:57
  • Zekeriya Beyaz hayatını kaybetti12 Nisan 2022 Salı 11:46
  • Amasya'da seraları kardan zarar gören çiftçiler destekle yeniden üretime başladı12 Nisan 2022 Salı 11:41
  • Hac ve umre kararı acentelerin yüzünü güldürdü12 Nisan 2022 Salı 11:31
  • Güneş enerjisinde 8 bin megavatı aşan kapasite Türkiye'nin 78 iline yayıldı12 Nisan 2022 Salı 11:30
  • Türkiye'de geçen yıl 162 bin 51 işletme ilk defa e-ticarete girdi12 Nisan 2022 Salı 11:29
  • Türkiye'nin 2053 için 'yol' haritası belli oldu12 Nisan 2022 Salı 11:28
  • Bahçeli'den Millet İttifakı'na tepki: Boyunuzun ölçüsünü görelim!12 Nisan 2022 Salı 11:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti