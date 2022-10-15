  • BIST 3.626,96
  • Altın 981.369
  • Dolar 18.5392
  • Euro 18.0567
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 14 °C
»

Nikah memuru baba, kızının nikahını kıydı

ORDU'nun Altınordu Belediyesi'nde görevli nikah memuru İmdat Elik (50), kızı Neslihan Elik'in (27) nikahını kıydı.
Nikah memuru baba, kızının nikahını kıydı

Altınordu Belediyesi evlendirme memurlarından İmdat Elik'in kızı Neslihan, Sadık Güllü (36) ile Altınordu Öğretmenevi Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen törenle evlendi. Şahitliklerini Altınordu Belediye Başkanvekili İsa Hitaloğlu, Sümeyye Elik, Abdurahman Doğru ve Nurcan Doğru’nun yaptığı çiftin nikahını ise gelinin babası kıydı. Nikahı kıyarken gözyaşlarına hakim olamayan İmdat Elik, "Binlerce nikah kıydım ama kendi evladımın, ciğer paremin nikahını kıymak da bana nasip oldu" dedi.

Babasının, nikahını kıymasından dolayı mutlu olduğunu söyleyen Neslihan Elik ise "Babamın nikahı kıyması tabii ki beni çok duygulandırdı. Çok zor bir andı benim için. İlk başta babama bunu söylediğimde ‘kızım ben cümlenin sonunu getiremem’ dedi. Ben o anda çok kötü oldum. Ben bu mutlu günümde benimle birlikte olmasını istedim. Beni kırmadı. Çok mutluyum. İyi ki de babam kıydı nikahımı" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kök hücre bağışına dikkati çekmek için 7 bin kilometre pedal çevirdi14 Ekim 2022 Cuma 00:42
  • Edirne'de susam hasadı başladı13 Ekim 2022 Perşembe 16:44
  • e-Devlet başvurusuyla 17 bin 500 sabıka kaydı silindi13 Ekim 2022 Perşembe 08:55
  • Aydın'da sezonun ilk kestanesi, kilosu 250 liradan alındı12 Ekim 2022 Çarşamba 16:12
  • Üç boyutlu yazıcıyla seramik ürünler yapıyorlar12 Ekim 2022 Çarşamba 08:55
  • Yalova’da domuz sürüsü kara yoluna indi11 Ekim 2022 Salı 17:36
  • Üsküsar'da Trabzon Günlerine horonlu davet11 Ekim 2022 Salı 17:31
  • 'Dünya Kız Çocukları Günü'nde ilk kez helikoptere bindiler11 Ekim 2022 Salı 17:30
  • Ankara'da hafif ticari araç ile servis minibüsü çarpıştı: 8 yaralı11 Ekim 2022 Salı 17:05
  • 1 ton 161 kilo bal kabağı yetiştirerek rekor kırdı11 Ekim 2022 Salı 11:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti