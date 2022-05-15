  • BIST 2.419,23
  • Altın 901.243
  • Dolar 15.476
  • Euro 16.1076
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 16 °C
»

Nintendo'dan 2021 mali yılında 477,6 milyar yen net kar

Japon oyun konsolu üreticisi Nintendo, 2021 mali yılında 477,6 milyar yen (3,7 milyar dolar) net kar elde etti.
Nintendo'dan 2021 mali yılında 477,6 milyar yen net kar

Kyoto merkezli tüketici elektroniği şirketi, martta sona eren 2021 mali yılı kapsamlı bilanço ile 2022 mali yıl beklentilerini açıkladı.

Buna göre Japon firmanın 2021 mali yılı net karı, önceki mali yıla kıyasla 0,6 düşüşle 477,6 milyar yen (3,7 milyar dolar) olarak kaydedildi.

Satış gelirlerinin yüzde 3,6 düşüşle 1,7 trilyon yene (13,1 milyar dolar) gerilediği dönemde, faaliyet karı yüzde 7,5 düşüşle 592,7 milyar yen (4,58 milyar dolar) oldu.

Düşüş sürecek
Japon firma 2023'te sona erecek 2022 mali yılında net karının yüzde 28,8 ve faaliyet karının yüzde 15,6 düşmesini bekliyor.

Bilanço verilerinde, piyasaya ilk 2017'de sürülen popüler "Switch" model oyun konsolu satış verilerine de yer verildi.

Buna göre önceki 2020 mali yılında 28,8 milyon adet satılan "Switch", 2021 mali yılında 23 milyon adet satıldı.

Küresel yarı iletken çip tedarik açıkları nedeniyle Japon firma mevcut mali yılda 21 milyon adet satmayı hedefliyor.

Nintendo Başkanı Furukawa Şuntaro, yarı iletken çip sıkıntısının "çözüme kavuşturulma sürecine yönelik tahminde bulunamadıklarını" açıkladı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avrupa'da organize suçlar ve kaçakçılıkla mücadele eden merkezi bir Türk yönetecek13 Mayıs 2022 Cuma 12:42
  • Toplam ciro endeksi martta yıllık bazda yüzde 112,9 arttı13 Mayıs 2022 Cuma 10:49
  • Perakende satış hacmi martta yıllık bazda yüzde 2,5 arttı13 Mayıs 2022 Cuma 10:48
  • Avrupa borsaları yükselişle açıldı13 Mayıs 2022 Cuma 10:48
  • Sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 9,6 arttı13 Mayıs 2022 Cuma 10:10
  • Borsa güne yükselişle başladı13 Mayıs 2022 Cuma 10:10
  • Merkez Bankası'nın mukavelesinde değişiklik! Haciz konmayacak13 Mayıs 2022 Cuma 09:36
  • 2022 yılı sulama tesisleri ücret tarifesi belirlendi13 Mayıs 2022 Cuma 09:20
  • Küresel piyasalarda güvenli liman arayışı sürüyor13 Mayıs 2022 Cuma 09:20
  • Fed Başkanı, ekonomide yumuşak inişin kontrol edemedikleri faktörlere bağlı olabileceğini söyledi13 Mayıs 2022 Cuma 09:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti