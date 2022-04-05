  • BIST 2.335,07
  • Altın 912.12
  • Dolar 14.7165
  • Euro 16.1511
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 22 °C
» »

Nisa Mihriban bebeğin ölüme terk edilişi güvenlik kamerasında

Nisa Mihriban bebeğin ölüme terk edilişi güvenlik kamerasında
Pendik'te Nisa Mihriban bebeğin annesi tarafından terkedilmesine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Bebeği bırakan anneyi bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince 60 güvenlik kamerası görüntüsünün izlendi. Ebru S.'nin Maltepe Huzurevi Metro İstasyonu'ndan metroya binerek Pendik durağında indiği bilgisi edinildi. Polis, şüpheli anne Ebru S.'nin taksiye binerek Kavakpınar Mahallesi'nde bebeği bıraktığını tespit etti.  Ebru S.'nin bebeğinin terkettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde elinde bir elinde bavul diğer elinde çanta içinde bebeğini taşıyan Ebru S. Pendik metro istasyonunda kameralara takıldı. Soğukkanlı tavırları dikkat çeken Ebru S. bir süre sonra gözden kayboldu. Bir diğer görüntü de Ebru S.'nin bebeği bırakıp döndüğü anlar kameralara yansıdı. Elinde sadece bavul görünen Ebru S.'nin hiçbir şey olmamış gibi rahat tavırlarla yürümesi dikkat çekti. Ebru S. daha sonra bir araca binerek uzaklaşıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Nisa Mihriban bebeğin ölüme terk edilişi güvenlik kamerasında
Nisa Mihriban bebeğin ölüme terk edilişi güvenlik kamerasında
Sultangazi'de annesini benzin döküp yakmak istedi
Sultangazi'de annesini benzin döküp yakmak istedi
Sivas’ta doğalgaz patlaması güvenlik kamerasında
Sivas’ta doğalgaz patlaması güvenlik kamerasında
Deneme sürüşü bahanesiyle motosikleti çaldı
Deneme sürüşü bahanesiyle motosikleti çaldı
Mayınların imha edildikleri anların görüntüleri paylaşıldı
Mayınların imha edildikleri anların görüntüleri paylaşıldı
Aydınlılar sahura 'Davulcu Teyze' ile uyanıyor
Aydınlılar sahura 'Davulcu Teyze' ile uyanıyor
Son Eklenen Videolar
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki bir eğlence mekanında patlama meydana geldi
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki bir eğlence mekanında patlama meydana geldi
Ayasofya-i Kebir Camii'nde 88 yıl sonra ilk teravih namazı kılındı
Ayasofya-i Kebir Camii'nde 88 yıl sonra ilk teravih namazı kılındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu
Türkiye'nin yeni seyir füzesi "Çakır"
Türkiye'nin yeni seyir füzesi "Çakır"
Kampüste köpek saldırısına uğradı
Kampüste köpek saldırısına uğradı
Maltepe D-100'de kazada makas iddiası: 6 yaralı
Maltepe D-100'de kazada makas iddiası: 6 yaralı
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti