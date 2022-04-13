Nisan ayında kar ve soğuk hava etkili oluyor

İlkbahar mevsiminin yaşandığı nisan ayında birçok ilde kar ve soğuk hava etkili oluyor.

Erzurum, gece boyunca aralıklarla etkili olan kar sonrası beyaza büründü.

Soğuk havanın da yaşamı olumsuz etkilediği kentte, zaman zaman trafikte aksamalar yaşanıyor.

Büyükşehir, Yakutiye, Palandöken ve Aziziye belediyeleri il merkezinde, Karayolları ekipleri de sorumluluk bölgelerinde kar temizleme çalışması yürütüyor.

Vatandaşlardan 60 yaşındaki Fikret Algan, nisan ayında kar yağışının kendisi için sürpriz olmadığını, yaklaşık 40 yıl önce kentte haziran ayında dahi kar yağdığını anlattı.

Erzurum'da akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası belediye ve Karayolları ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.

Kentte sabah saatlerinde aralıklarla etkili olan karla karışık yağmur, akşam saatlerinde kara dönüştü.

Yol ve kaldırımların karla kaplandığı kentte, sürücüler zor anlar yaşadı.

Büyükşehir, Yakutiye, Palandöken ve Aziziye belediyeleri il merkezinde, Karayolları ekipleri de sorumluluk bölgelerinde gece boyunca kar küreme ve tuzlama mesaisi yaptı.

Kars'ta ekipler karla mücadele çalışması başlattı

Kars'ta, akşam saatlerinde aralıklarla etkili olan yağış sonrası kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı.

Belediye ve İl Özel İdaresi ekiplerinin karla mücadele çalışması başlattığı kentte, vatandaşlar da araçlarının üzerinde ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Karla kaplanan Sarıkamış ilçesinde de güzel manzaralar oluştu.

Esnaf Güven Öztürk, nisan ayının ortalarında bu kadar çok kar beklemediklerini belirterek, "Gece hafif kar yağmaya başladı, sabah kalktığımızda maşallah 20 santimetre kar yağmış. Tabii burası Sarıkamış, ne zaman kar yağacağı belli değil. Allah yardım etsin, şimdi kar temizliğine başladık." dedi.

Ardahan nisanda yeniden beyaza büründü

Ardahan'da dün aralıklarla etkili olan kar, il merkezini beyaza bürüdü.

Yol ve kaldırımların karla kaplandığı kentte, yüksek kesimlerde ise tipi etkili oluyor.

Kar kalınlığının 6 santimetre ölçüldüğü kentte, erken davranıp kışlık lastiklerini değiştiren sürücüler zor anlar yaşadı.

Öte yandan Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde de aralıklarla etkisini sürdüren kar, yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Ağaç ve bitkilerin karla kaplandığı ilçede güzel manzaralar oluştu.

Bingöl

Bingöl'ün Karlıova ve Yedisu ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı sonucu her yer beyaza büründü.

Karlıova ilçesinde dün başlayan ve akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı sürücülerin araçları yolda kaldı.

Karayolları ve Belediye ekipleri yolların ulaşıma kapanma ihtimaline karşı hazır bekletildi.

Bazı vatandaşlar da nisan ayında etkili olan kar yağışının sevincini yaşadı.

Vatandaşlardan Mahsun Kanat, nisan ayında ilk defa böyle kar yağdığını gördüğünü belirterek, "Nisan ayında yoğun bir kar yağışı ile karşılaştık. Allah yardımcımız olsun." dedi.

Yedisu ilçesinde de dün akşamdan itibaren kar yağışı etkili oldu.

Sivas

Sivas-Tokat kara yolundaki Çamlıbel Geçidi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Sivas'ta akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Tokat-Sivas kara yolundaki 1650 rakımlı Çamlıbel geçidinde araçların geçişine kontrolü olarak izin veriliyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Karayolları ekipleri, Çamlıbel Geçidi’nde yolda kalan araçların kurtarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yolda kalan tırın sürücüsü Muzaffer Güneş, "Tokat'tan şeker yükledim. Konya, Karaman'a gidiyorum. Nisan ayı bize 'Nisan 1 şakası' yaptı. Çamlıbel'e 10 santimetre kar yağdı." dedi.

Trafik ekipleri, sürücüleri zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.