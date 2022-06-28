Nostaljik oyuncaklar sergileniyor

Türkiye’nin ilk konservatuarı Musiki Muallim Mektebi’nde düzenlenen sergiler büyük ilgi görüyor.

Mamak Belediyesi ve Ankara Üniversitesi iş birliği protokolü kapsamında 27 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında Musiki Muallim Mektebi’nde “Oyuncaklar Mamak’ta” sergisi düzenleniyor.

Serginin ilk gününde Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, “Çocuklarımızı ailelerimizi, sergimizde görmek istiyoruz. Çocuklar eskiden oynanan oyuncakları bu sergide tanıma fırsatı bulacak. Yetişkinler ise tekrar çocukluk yıllarına dönecek” dedi.

Nostalji kokan sergide neler yok ki? Ahşap oyuncaklar, bez bebekler… Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Sizleri çocukluğumuzun en değerli hatırası olan geleneksel oyuncak ve oyunları yeni nesillerle buluşturmak için Musiki Muallim Mektebi’ne bekliyoruz” dedi.

Musiki Muallim Mektebi’ndeki “Oyuncaklar Mamak’ta” sergisi 1 Temmuz’a kadar ziyaretçilerini bekliyor.