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Noterler en yoğun mesaiyi araç satışına harcadı

Türkiye genelindeki 2 bin 256 noterin, geçen yıl yaptığı işlemlerin ilk sırasında 12 milyon 117 bin 16 işlemle araç satışı yer aldı.
Noterler en yoğun mesaiyi araç satışına harcadı

AA muhabirinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, ülke genelindeki noter sayısında 2014-2021 arasında artış yaşandı.

Türkiye'de 2014'te 1748 olan noter sayısı, 2015'te 1749'a, 2016'da 1803'e, 2017'de 1811'e, 2018'de1857'ye ulaştı. Noter sayısı 2019'da 1880'e, 2020'de 1941'e, geçen yıl ise 2 bin 256'ya yükseldi.

Noterlerin yaptığı işlem sayısında da artış görüldü. Noterler tarafından 2020'deki 32 milyon 292 bin 549 olan işlem sayısı geçen yıl 34 milyon 279 bin 105'e çıktı.

Hukuki güvenliği sağlamak, anlaşmazlıkları önlemek için işlemleri belgelendiren, ayrıca kanunlarla verilen başka görevleri yapan noterliklere vatandaşlar çeşitli işlemler için başvurdu.

Vekaletname ikinci sırada
Vatandaşların geçen yıl noterlerde yaptırdığı işlemlerin ilk sırasında, 12 milyon 117 bin 16 işlemle araç satışı yer aldı. İkinci sırada ise 6 milyon 388 bin 826 işlemle vekaletname çıkarma geldi.

Bunları 6 milyon 76 bin 598 işlemle defter onaylatma takip etti.

Vatandaşlar noterlere en az, terk eden eşe "ortak konuta dön" çağrısını içeren ihtar işlemi için gitti. Geçen yıl, bu amaçla 428 işlem yapıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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