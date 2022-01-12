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Novak Djokovic, Avustralya'ya vize başvurusundaki yanlışlıkların 'insan hatası' olduğunu söyledi

Avustralya Açık Tenis Turnuvası hazırlıklarını sürdüren tek erkekler dünya sıralamasının bir numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic, Avustralya vize başvurusu formundaki yanlış bilgilerin kasıtlı değil "insan hatası" kaynaklı olduğunu bildirdi.
Novak Djokovic, Avustralya'ya vize başvurusundaki yanlışlıkların 'insan hatası' olduğunu söyledi

Avustralya medyasında yer alan ülkeye giriş için doldurduğu vize başvurusu formlarında yalan beyanda bulunduğu haberleri üzerine Djokovic, resmi Instagram hesabından yazılı açıklama yaptı.

Vize başvuru için doldurduğu göçmenlik formunda Avustralya'ya gelmeden önce yurtdışına seyahat ettiğini belirtilmemesinin yanlış olduğunu kabul eden Djokovic, ancak kasıt bulunmadığını, bu durumun "insan hatası"ndan kaynaklandığını kaydetti.

Djokovic'in formlarda, Avustralya'ya uçuşundan 14 gün önce başka bir ülkeye seyahat edip etmediği sorusuna, gitmediği yönünde cevap verdiği ortaya çıkmıştı.

Ancak ünlü sporcunun başka ülkede bulunduğunu gösteren sosyal medya paylaşımlarının belirlenmesi üzerine Djokovic'in, yalan beyanda bulunup bulunmadığı konusu gündeme gelmişti.

Sırp sporcu açıklamasında, "formdaki hatanın ekibinde vize işlemlerini takip eden görevlinin yanlış kutucuğu işaretlemesinden kaynaklandığını ve yasal temsilcilerinin bununla ilgili Avustralya hükümetine daha fazla bilgi aktardığına" da yer verdi.

Göç Bakanı Alex Hawke'nin kararını yarın vermesi bekleniyor
Göç Bakanı Alex Hawke'nin sözcüsü, Djokovic'in vize başvurusu formundaki yanlışlıkla ilgili ek bilgilerin sporcunun avukatları tarafından bakanlığa ulaştırıldığını doğruladı. Sözcü, "Djokovic'in avukatları, kısa süre önce, vizenin olası iptali ile ilgili olduğu söylenen uzun ek sunumları ve destekleyici belgeleri sağladılar." dedi. Belgelerin incelenmesinin zaman alacağını aktaran sözcü, "Doğal olarak, bu kararın zaman çerçevesini etkileyecektir." bilgisini paylaştı.

Öte yandan sözcünün açıklamasının ardından Avustralya medyasında çıkan yorumlara göre, Bakan Hawke'nin, vize iptaliyle ilgili kararını yarın açıklaması bekleniyor.

Ne olmuştu?
Kovid-19 aşısı olup olmadığını açıklamayan Djokovic, Melbourne'da yapılacak Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na tıbbi muafiyet kararıyla katılacağını bildirmişti.

Melbourne'a ulaştıktan sonra muafiyet kararı kabul edilmeyen ve ülkeye giriş vizesi iptal edilen Djokovic, mültecilerin tutulduğu otele gönderilmişti.

Avustralya Açık'ta 9, kariyerinde 20 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, vize iptaline itiraz ederek kararı federal mahkemeye taşımıştı.

Avustralya Federal Devre ve Aile Mahkemesinde görülen davada, Djokovic haklı bulunmuş, Avustralya hükümetinin vize iptali kararı kaldırılmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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