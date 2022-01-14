  • BIST 2.067,82
  • Altın 790.11091
  • Dolar 13.57
  • Euro 15.5663
  • Ankara -9 °C
  • İstanbul 1 °C
  • İzmir 2 °C
  • Konya -6 °C
»

Novak Djokovic’in Avustralya vizesi yeniden iptal edildi

Avustralya Göç Bakanı Alex Hawke, tek erkekler dünya sıralamasının 1 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic’in Avustralya vizesinin yeniden iptal edildiğini bildirdi.
Novak Djokovic’in Avustralya vizesi yeniden iptal edildi

Djokovic’in, Avustralya’ya yaptığı vize başvurusundaki formlarda yanlış bilgiler bulunduğunu açıklayan Hawke, ünlü sporcunun ‘‘insan hatası’’ olarak tanımladığı söz konusu yanlışlarla ilgili verdiği savunmayı kabul etmeyerek vizesini iptal etti.

Vize iptaliyle ilgili başka bir gelişme olmazsa tek erkekler dünya sıralamasının bir numarası Djokovic’in, Avustralya’dan sınır dışı edilmesi bekleniyor.

Ne olmuştu?
Kovid-19 aşısı olup olmadığını açıklamayan Djokovic, 17-30 Ocak tarihlerinde Melbourne'da yapılacak Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na tıbbi muafiyet kararıyla katılacağını bildirmişti.

Melbourne'a ulaştıktan sonra muafiyet kararı kabul edilmeyen ve ülkeye giriş vizesi iptal edilen Djokovic, mültecilerin tutulduğu otele gönderilmişti.

Avustralya Açık'ta 9, kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, vize iptaline itiraz ederek kararı federal mahkemeye taşımıştı.

Avustralya Federal Devre ve Aile Mahkemesinde görülen davada, Djokovic haklı bulunmuş, Avustralya hükümetinin vize iptali kararı kaldırılmıştı.

Kararı ardından tutulduğu otelden ayrılan Djokovic, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın finallerinin oynandığı Rod Laver Arena’da, antrenmanlarını sürdürüyordu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • NBA'de Memphis Grizzlies'ten peş peşe 11. galibiyet14 Ocak 2022 Cuma 10:38
  • Süper Lig'de 14 ekipte teknik direktör değişikliği yaşandı14 Ocak 2022 Cuma 10:38
  • Adana Demirspor yarın Kayserispor'u konuk edecek14 Ocak 2022 Cuma 10:37
  • Kovid-19 salgını Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na ilgiyi düşürdü14 Ocak 2022 Cuma 10:37
  • Barcelona Yusuf Demir'i Rapid Wien'e geri verdi14 Ocak 2022 Cuma 09:52
  • Altay'da Mustafa Denizli görevinden ayrıldı14 Ocak 2022 Cuma 09:51
  • Yusuf Erdoğan Trabzonspor'da14 Ocak 2022 Cuma 09:37
  • Yunan raket Tsitsipas'tan Djokovic'e eleştiri14 Ocak 2022 Cuma 09:11
  • Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Barcelona'ya yenildi14 Ocak 2022 Cuma 09:10
  • Fenerbahçe taktik çalıştı13 Ocak 2022 Perşembe 22:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti