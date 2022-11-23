NTV spikeri canlı yayında depreme yakalandı

Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sırasında NTV'de haber bülteni sunan spiker, sarsıntı anını yaşadı.

Merkezi Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan ve 5,9 büyüklüğünde ölçülen deprem Sakarya, Kocaeli ve Bolu başta olmak üzere, İstanbul, Zonguldak, Bursa, Ankara, Eskişehir, Tekirdağ'dan da hissedildi.

Ortalama 30 saniye sürdüğü düşünülen deprem vatandaşları uykusundan uyandırdı.

Haber sunarken deprem oldu

Deprem esnasında haber sunan NTV spikeri Buse Yıldırım'ın da depreme yakalandığı anlar kameralara yansıdı.

Depreme yakalandığı sıralarda "deprem" diye arkadaşlarını uyaran Yıldırım, soğuk kanlılığını korudu.

Yıldırım, depremin şiddetini artırmasıyla birlikte sunduğu habere ara vermek zorunda kaldı.