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NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, hayatını kaybetti

NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, bir süredir mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düştü.
NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, hayatını kaybetti

Avrupa Gazeteciler Derneği tarafından 2009'da en iyi sabah haberi sunucusu seçilen NTV'nin beğenilen ekran yüzü Yurt, 39 yaşında hayata veda etti.

İstanbul'da 1983 yılında doğan Özlem Sarıkaya Yurt, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Sinema ve Televizyon Bölümünden mezun oldu.

Mesleğe Habertürk televizyonunda başlayan Yurt, ardından 2010'da NTV'ye geçti.

Yurt, 2013'te anne olmuştu.

Özlem Sarıkaya Yurt'un cenazesi, yarın Ataköy 5. Kısım Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

NTV spikeri Yurt için başsağlığı mesajları
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri ve siyasi parti temsilcileri NTV haber spikeri Özlem Sarıkaya Yurt'un vefatı dolayısıyla sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı paylaştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Genç yaşta yitirdiğimiz Sarıkaya’nın ailesine, sevenlerine ve başta NTV ailesi olmak üzere tüm basın camiasına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin." paylaşımında bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yurt'un vefat haberini üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Genç yaşta vefat eden Özlem Hanım'a Cenabı Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve basın camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise Yurt'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Genç yaşta kaybettiğimiz NTV spikeri Özlem Sarıkaya'ya Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Değerli ailesinin başı sağ olsun. NTV ailesine ve tüm basın mensuplarına başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Yaşamını yitiren NTV spikeri Özlem Sarıkaya'ya Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun. NTV ailesinin ve basın camiasının başı sağ olsun." paylaşımını yaptı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da Yurt'un vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, NTV ve basın camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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