  • BIST 1.990,16
  • Altın 872.263
  • Dolar 14.0698
  • Euro 15.6122
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 2 °C
»

Nükleer santralin bulunduğu Enerhodar kentinde halk barikat kurdu

Ukrayna Ulusal Muhafızları yetkilileri, Zaporizhzhya Nükleer Santrali’nin bulunduğu Enerhodar kentinde bugün kurulan barikatlara toplanan Ukraynalıların görüntülerini paylaştı.
Nükleer santralin bulunduğu Enerhodar kentinde halk barikat kurdu

Ulusal Muhafızlar tarafından yapılan açıklamada Ukrayna halkının dün kurulan barikatlara toplanarak Zaporizhzhya Nükleer Santrali’ne girişi engellemeye çalıştığı ifade edildi. Dinyeper Nehri'nin sol kıyısında, Kakhovka Rezervuarı yakınında bulunan Enerhodar kentinin nüfusu 52 bin civarında olduğu belirtildi.

NÜKLEER SANTRALLER UKRAYNA KONTROLÜNDE
Ukraynalı yetkililer dün Uluslararası Atom Enerji Ajansı’na (IAEA) bilgi vererek ülkenin tüm nükleer santrallerinin ulusal operatörün kontrolü altında olduğunu belirtti. IAEA’nın dünkü açıklamasında “IAEA'ya yapılan en son düzenli bilgi güncellenmesinde, Ukrayna Devlet Nükleer Düzenleme Müfettişliği (SNRIU), santrallerle düzenli olarak iletişim kurduğunu, güvenli ve emniyetli bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Fiziksel koruma sistemlerinin normal düzende olduğu ve sahalardaki radyasyon seviyelerinin de normal olduğu belirtildi” denildi.

AVRUPA’NIN EN BÜYÜK NÜKLEER SANTRALİ

Ukrayna’nın nükleer santrallerinin yönetimini yapan devlet kurumu Energoatom kente girişte bugün halk tarafından kurulan barikatlardan görüntü paylaşarak Rus güçlerinin Avrupa’nın en büyük nükleer santrali olan kente girilmemesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.  

Nükleer santralin bulunduğu Enerhodar kentinde halk barikat kurdu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya'nın Ukrayna işgali 7. gününde: Rusya'dan 3. Dünya Savaşı açıklaması02 Mart 2022 Çarşamba 13:10
  • Başkan Erdoğan, milletvekilleriyle buluştu02 Mart 2022 Çarşamba 13:09
  • Çanakkale ve Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı02 Mart 2022 Çarşamba 13:05
  • İsmail Demir'den 'bağımsız savunma sanayi' vurgusu02 Mart 2022 Çarşamba 13:05
  • Savaştan kaçan tıp öğrencisi: Odamızın pencerelerine valizlerimizle siper yaptık02 Mart 2022 Çarşamba 13:04
  • İzmir'de 'sahte alkol' operasyonunda 4 tutuklama02 Mart 2022 Çarşamba 12:46
  • Bursa'da hurda deposunda patlama; 3 yaralı02 Mart 2022 Çarşamba 12:45
  • İstanbul'u Yunan toprağı gibi gösteren ABD'li haber kanalı özür diledi02 Mart 2022 Çarşamba 12:38
  • 2 milyon kimlik belgesi yerli parmak izi tanıma sistemiyle hazırlandı02 Mart 2022 Çarşamba 12:33
  • Rusya Savunma Bakanlığı, Herson şehrini ele geçirdiklerini açıkladı02 Mart 2022 Çarşamba 11:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti