  • BIST 3.020,20
  • Altın 1016.783
  • Dolar 18.099
  • Euro 18.1615
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 26 °C
»

Numan Kurtulmuş: 2023'te Türkiye'de çok hayati bir seçim olacak

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "2023'te Türkiye'de çok hayati bir seçim olacak. Milletimiz inşallah büyük bir güçle Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı, AK Parti'yi de yeniden iktidar partisi olarak ortaya koyacaktır" dedi.
Numan Kurtulmuş: 2023'te Türkiye'de çok hayati bir seçim olacak

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş bir dizi ziyaret ve açılışlar gerçekleştirmek üzere Sivas'a geldi. Kurtulmuş ilk olarak Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'i makamında ziyaret etti. Kurtulmuş burada Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Ardından Sivas Belediyesi'ni ziyaret ederek Başkan Hilmi Bilgin ve partisinin il yöneticileri ile sohbet etti. Kurtulmuş'a ziyaretlerinde AK Parti Sivas milletvekilleri İsmet Yılmaz, Semiha Ekinci, Mehmet Habip Soluk ve AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu eşlik etti. 

Belediye ziyaretinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin artık seçimlerde son düzlüğe girdiğini söyledi. Kurtulmuş halkın sorunlarının çözümü noktasında en ufak bir tereddüt göstermeyen bir anlayışla çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Türkiye 2023 seçimlerinde aslında iki önemli karar arasında kalacak. Bunlardan birisi AK Parti'nin 21 yıllık iktidarlığı sırasında yapmış olduğu faaliyetlerin tamamını milletimiz ibra edecek. Sivas’ta bu iktidar sürecinde en iyi hizmet alan illerimizin belki başında geliyor. İlk 3 ilimizden birisi ve büyük yatırımlar, büyük hizmetler almış olan bir ilimizdir. Sivas’ın birkaç küçük eksiklikleri dışında bir eksiği kalmamıştır. Dolayısıyla Sivas halkının da daha önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimde de AK Parti iktidarını büyük oranda ibra edeceğine inanıyoruz. Bunun için gayret ediyoruz. İkincisi bu seçim bir istikamet tayini seçimi olacaktır. Türkiye kazanmış olduğu bu pozitif ivmeyi her alanda, dış politikada, içeride ekonomik kalkınmada, Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinde, çevredeki sorunlarını çözmede, terörle mücadelede, milli savunma sanayinde bütün bu alanlarda yakalamış olduğu ivmeyi daha ileriye götürmek için vatandaşımızdan AK Parti iktidarı için bir kere daha istikamet tayini isteyecek. Yeniden güçlü bir Türkiye istikametinde yürüyüşümüzü destekliyor musunuz, desteklemiyor musunuz ? 2023'te inanıyoruz ki sandıklarda milletimiz çok büyük oranda Recep Tayyip Erdoğan'ı seçerek ve AK Parti iktidarını birinci parti olarak sandıklardan çıkartarak yeniden güçlü bir Türkiye istikametine yürümek istediğini, istikamet tayininin doğru olduğuna bir kere daha teyit edeceğini ümit ediyoruz." dedi. 

'2023'TE TÜRKİYE'DE ÇOK HAYATİ BİR SEÇİM OLACAK'

2023 için gayretli bir çalışma yürüttüklerini söyleyen Kurtulmuş, "Biz demokraside en zor şartlarda dahi halkımızın yegane hakim ve hakem olduğuna beşeri anlamda inanmış olan bir siyasi kadroyuz. Milletin sözünün ve gücünün üstünde hiçbir güce eyvallah etmemiş, hiçbir sözü dinlememiş ve hiçbir sözün hakimiyetine de müsaade etmemiş bir siyasi kadroyuz. Allah'ın izniyle 2023'te Türkiye'de çok hayati bir seçim olacak. Milletimiz inşallah büyük bir güçle Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı, AK Parti'yi de yeniden iktidar partisi olarak ortaya koyacaktır." diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Alaattin Çakıcı’dan Ece Erken’in öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ilgili açıklama19 Ağustos 2022 Cuma 11:07
  • Türkiye'de kaç Suriyeli var, kaç Suriyeli oy kullanacak, kaçı geri dönecek? Soylu açıkladı19 Ağustos 2022 Cuma 10:16
  • Rusya çocuk yardımında kesenin ağzını iyice açtı: 1 milyon ruble19 Ağustos 2022 Cuma 10:04
  • Türkiye ve Ukrayna savaşın tahrip ettiği altyapının inşası için iş birliği yapacak19 Ağustos 2022 Cuma 09:25
  • Eğlence Dolu Vakit Geçirdiler19 Ağustos 2022 Cuma 01:04
  • Esenyurt’ta Akşener’in tartıştığı vatandaş konuştu18 Ağustos 2022 Perşembe 20:50
  • Afyonkarahisar'da 2 büyük zafer, aynı anda kutlandı18 Ağustos 2022 Perşembe 16:28
  • Türkiye'de ilk defa Ermeni kökenli biri Kaymakam olarak atandı18 Ağustos 2022 Perşembe 09:51
  • Abdülhamid Han gemimiz ilk sondajına başladı18 Ağustos 2022 Perşembe 09:16
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e büyükelçi atanması konusunda gerekli adımları en kısa sürede atacağız18 Ağustos 2022 Perşembe 09:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti