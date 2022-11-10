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Nureddin Nebati'den ÖTV indirimi iddialarına cevap

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "ÖTV indirimi yok, matrah artırımı ile ilgili çalışıyoruz" dedi.
Nureddin Nebati'den ÖTV indirimi iddialarına cevap

Son bir yılda otomobil fiyatları hızla arttı.

400 bin TL'nin altında otomobil bulunmazken, piyasadaki tüm araçların yüzde 80 ÖTV dilimine girmesi ile matrahlarda güncelleme beklentisi oluşmuştu..

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, AK Parti’nin bu konuda yeni bir adım atacağı, EYT düzenlemesi ile aynı torbada otomobil dahil, bazı ürünlerde ÖTV indirimini gündemine aldığı iddia edilmişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iddialara cevap verdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) gerçekleşen Hazine ve Maliye Bakanlığının Plan ve Bütçe Komisyonu sonrası ÖTV indirimi hakkında sorulan soruyu yanıtlayan Nebati, ÖTV indiriminin gündemlerinde yer almadığını belirtti.

"ÖTV indirimi yok"

Bakan Nebati, "ÖTV indirimi ile ilgili bir çalışma yok. Matrah artırımı ile ilgili çalışıyoruz” dedi.

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