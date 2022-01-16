  • BIST 2.072,93
  • Altın 782.51224
  • Dolar 13.514
  • Euro 15.3752
  • Ankara -8 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 3 °C
  • Konya -4 °C
»

Nusaybin’de eve yıldırım düştü; eşyalar kullanılamaz hale geldi  

Mardin’in Nusaybin ilçesi Karaca köyünde, sahibinin bulunmadığı sırada eve yıldırım düştü. Olayda damdaki güneş enerjisi ve evin camları kırıldı, elektronik eşyalar kullanılamaz duruma geldi.
Nusaybin’de eve yıldırım düştü; eşyalar kullanılamaz hale geldi  

Olay,  önceki gün Nusaybin’e bağlı Karaca  köyünde öğle saatlerinde meydana geldi. Yağan sağanakla birlikte çakan şimşekler sonrasında sahibi Bedriye Adıgüzel'in bulunmadığı sırada evin üzerine yıldırım düştü. Olayda yaralanan olmazken, evdeki tüm elektronik eşyalar yandı.

Karaca Köy Muhtarı Faruk Adıgüzel, köye birden çok yıldırım düştüğünü belirterek, "Annem Bedriye Adıgüzel, şanslıydı, evde olmadığı sırada evin damına iki yıldırım düştü ve yangın çıktı. Yangını kendi imkanlarımızla söndürdük. Yıldırım evin tüm elektrik tesisatını yaktı. Damdaki güneş enerjisi ve evin camları kırılarak zarar gördü. Ancak evin tüm eşyaları kullanılamaz hale geldi. Köye enerji sağlayan elektrik trafo ve su sondaj pompası da yandı. Köy sokaklarındaki aydınlatma ışıklarının tümü patlayarak zarar gördü. Köyde bazı evlerin elektrik kabloları ve elektronik eşyaları yıldırım nedeniyle zarar gördü" dedi.

DEDAŞ ekipleri, hasar gören trafoyu ve enerji hatlarını yenileme çalışmaları yaptı. Bazı vatandaşlar ise yıldırım nedeniyle evlerinde zarar gören elektronik eşyalarının tamiri için köye servis çağırdı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor16 Ocak 2022 Pazar 10:39
  • Mehmetçik’ten bayrak donduran soğukta vatan nöbeti16 Ocak 2022 Pazar 10:39
  • Köpekten kaçarken bahçe duvarından düşen Çınar yaralandı16 Ocak 2022 Pazar 10:06
  • 'Buzun örümcekleri' Erzurum'da toplanıyor16 Ocak 2022 Pazar 10:05
  • Palandöken tıklım tıklım16 Ocak 2022 Pazar 09:59
  • CHP'li belediye başkanları, Çıldır Gölü'nde tipiye tutuldu16 Ocak 2022 Pazar 09:59
  • 5 metre karda, 1 kilometrelik yolu 1,5 saatte açtılar16 Ocak 2022 Pazar 09:58
  • Şömineden çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi16 Ocak 2022 Pazar 09:56
  • Şanlıurfa'da bariyerlere çarpan taksi takla attı: 1 ölü, 6 yaralı 16 Ocak 2022 Pazar 09:55
  • Tsunaminin vurduğu Tonga ile iletişimde zorluk yaşanıyor16 Ocak 2022 Pazar 09:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti