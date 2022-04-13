  • BIST 2.463,76
  • Altın 922.874
  • Dolar 14.5712
  • Euro 15.8011
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya 2 °C
»

NVİGM'den 'kimlik ve adres verilerinin sızdırıldığı' iddialarına ilişkin açıklama

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden (NVİGM), verilerin sızdırılmasına yönelik herhangi bir zafiyetin olmadığının tespit edildiği bildirildi.
NVİGM'den 'kimlik ve adres verilerinin sızdırıldığı' iddialarına ilişkin açıklama

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden (NVİGM), "Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminden (MERNİS) kimlik ve adres verilerinin sızdırıldığına" dair iddialara ilişkin, yapılan testler sonucunda NVİGM'nin güvenlik sistemlerinin çok iyi olduğunun raporlandığı, ayrıca verilerin sızdırılmasına yönelik herhangi bir zafiyetin olmadığının tespit edildiği bildirildi.

NVİGM'den yapılan açıklamada, dün bazı sosyal medya hesapları üzerinde yapılan paylaşımlarda "e-Devlet verilerinin sızmış olduğu, sızan veriler arasında kimlik fotoğraflarının ve güncel adreslerin de var olduğu" ifadeleri nedeniyle açıklama yapılmasının gerektiği belirtildi.

Emniyet Teşkilatı siber ve istihbarat birimlerince 3 ay önce yapılan operasyonların değerlendirilmesinde, bu tür paylaşımların bir oltalama ve dolandırıcılık yöntemi olduğu, aynı konuların yeniden gündeme getirilerek devlet büyüklerine ait fotoğraf ve kişisel bilgilerin görüntü düzenleyici programlar vasıtasıyla çipli kimlik kartına yerleştirilip paylaşılmak suretiyle bir sızıntı olduğu görüntüsünün verilmeye çalışıldığının görüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"MERNİS intranet (kapalı devre) çalışan, internet ortamına kapalı bir sistemdir. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olan MERNİS'in de içinde bulunduğu tüm sistemler için her yıl sürekli ve düzenli olarak bağımsız farklı firmalara sızma testi yaptırılmaktadır. Yapılan testler sonucunda NVİGM'nin güvenlik sistemlerinin çok iyi olduğu raporlanmış, ayrıca verilerin sızdırılmasına yönelik herhangi bir zafiyetin olmadığı tespit edilmiştir.

Ayrıca NVİGM veri tabanlarında fotoğraflı çipli kimlik kartı görselleri de yer almamaktadır. Devletin kurumlarına karşı güveni zedelemeye yönelik ve vatandaşlarımızı paniğe sevk eden bu tür asılsız haberleri yayan kişi/kişiler hakkında Bakanlığımız Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından suç duyurusunda bulunulacaktır."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sendika binasına kumar baskını: 3 gözaltı, 94 bin 500 lira para cezası13 Nisan 2022 Çarşamba 09:35
  • Bakan Kasapoğlu öğrencilerle sahurda bir araya geldi13 Nisan 2022 Çarşamba 09:35
  • Boris Johnson'a istifa çağrısı: Cezamı ödedim, özür diliyorum13 Nisan 2022 Çarşamba 09:34
  • Bağcılar'da sokakta sandalyeye oturup tehditler savuran Suriyeli gözaltına alındı13 Nisan 2022 Çarşamba 09:33
  • Türkiye ve dünya gündemi13 Nisan 2022 Çarşamba 09:29
  • 3600 ek gösterge’de mayıs hazırlığı13 Nisan 2022 Çarşamba 09:26
  • Macron, Le Pen seçilirse milliyetçilik ve savaşın Avrupa'ya geri geleceğini savundu13 Nisan 2022 Çarşamba 09:25
  • Şanghay'da karantina tedbirleri kademeli olarak gevşetilecek13 Nisan 2022 Çarşamba 09:24
  • New York polisi, metro saldırısıyla bağlantılı aradığı şüphelinin kimliğini açıkladı13 Nisan 2022 Çarşamba 09:24
  • Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden e-Devlet Kapısı veri sızıntısı iddialarına ilişkin açıklama13 Nisan 2022 Çarşamba 09:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti