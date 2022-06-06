Nwakaeme için İngiltere'den Hull City iddiası!

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City'nin Trabzonspor'da sözleşmesi sona eren Nwakaeme'ye teklif yapacağı belirtildi.

Trabzonspor’un yeni kontrat için bir türlü anlaşamadığı Nwakaeme’nin takımda kalma ihtimali her geçen gün biraz daha azalırken, İngiltere’den Hull City iddiası geldi.

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Champonship ekibinin, 33 yaşındaki Nijeryalı yıldıza teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

THE72 adlı internet sitesindeki habere göre; Ilıcalı ile yakın dostluğu bulunan Nwakaeme’nin cazip bir teklif sunulması halinde kariyerine İngiltere’de devam etmeye sıcak baktığı ifade edildi.