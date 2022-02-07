Nwakaeme imzaya kaldı

Trabzonspor, Nwakaeme ile yapılan görüşmelerde sona geldi. Başarılı oyuncu ile yıllık 1.5 milyon Euro ve bonuslar içeren 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

Trabzonspor’da dış transferde sona gelinirken şimdi gözler sezon sonu sözleşmesi sona erecek Anthony Nwakaeme’ye çevrildi.

Yaklaşık 2 aydır devam eden görüşmelerde kapıyı yıllık 3 milyon Euro’dan açan Nijeryalı oyuncunun menajeri, bu teklif üzerinden pazarlık bile yapmayan Trabzonspor yönetim kurulu karşısında geri adım attı ve prensip anlaşmasına varıldı.

Son iki sezondur yabancı futbolculara tavan fiyat olarak Nwakaeme’nin aldığı 1 milyon 500 bin Euro baz alınırken hiçbir yabancı futbolcuya bu rakamın üzerinde maaş verilmedi.

Menajerinin Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın da devrede olduğu restine rağmen teklifte geri adım atmayan Başkan Ağaoğlu’na Nwakaeme’nin olumlu cevap verdiği öğrenildi.

1 yılı opsiyonlu 3 yıllık olarak hazırlanacağı öğrenilen sözleşme dahilinde 32 yaşındaki Nijeryalı oyuncunun yıllık ücretinin yine 1 milyon 500 Bin Euro olacağı fakat bonuslarda iyileştirmeye gidileceği ifade edildi.

İmzaların Konyaspor maçı öncesi atılması bekleniyor.