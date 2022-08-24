  • BIST 3.060,30
  • Altın 1021.744
  • Dolar 18.1444
  • Euro 18.0828
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 28 °C
»

Nysa Antik Kenti tarihini aydınlatacak 1800 yıllık 2 ayrı 'onurlandırma yazıtı' bulundu

AYDIN'ın Sultanhisar ilçesindeki Nysa Antik Kenti'nde Sütunlu Cadde bölümünde sürdürülen kazı çalışmalarında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 ayrı 'onurlandırma yazıtı' bulundu.
Nysa Antik Kenti tarihini aydınlatacak 1800 yıllık 2 ayrı 'onurlandırma yazıtı' bulundu

Nysa Antik Kenti'nde Doç. Dr. Serdar Hakan Öztaner başkanlığında devam eden kazı çalışmalarında Sütunlu Cadde'de M.S. 2'nci yüzyılda Roma döneminde ait olduğu değerlendirilen ve ağırlıkları 2'şer tonu bulan yazıtlar bulundu. Yazıtların Roma döneminde Sütunlu Cadde'nin yapımına katkıda bulunan hayırseverleri ve kentin ileri gelenlerini onure etmek için düzenlendiği belirtildi. Nysa Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Serdar Hakan Öztaner, Sütunlu Cadde'de şu ana kadar 12 adet yazıt bulunduğu dile getirip, bulunan yazıtların Nysa Antik Kenti'nin tarihine ışık tuttuğunu söyledi.

1800 YILLIK ONURLANDIRMA YAZITLARI

Kazı Başkanı Doç Dr. Serdar Hakan Öztaner, yazıtların yaklaşık 1800 yıllık olduğunu belirterek, "Nysa Antik Kenti'nin ana caddesi olarak bilinen Sütunlu Cadde'de kazı çalışmaları devam ediyor. Doğu ve batı kısmından geçen 9,5 metre genişliğinde mermer kaplamalı oldukça süslü bu Sütunlu Cadde Roma döneminde M.S. 2'nci yüzyılda kentin ana aküsü olmuş. Bu caddede yürüttüğümüz kazılarda çok sayıda yazıt bulundu. Bu yazıtlar Nysa tarihini anlamamız için önemli, çoğunluğu onurlandırma yazıtlarıdır. Kente hizmet etmiş önemli insanlara yazılmıştır. En son bulduğumuz yazıtta ise kente buğday verdiği için heykelleri diktirilmiştir. Bu yılki kazılarda ise 2 onurlandırma yazıtı ortaya çıktı. Bu vesile ile önemli bulgu ve yazıtlara ulaşmış olduk" dedi.

'NYSA'NIN TAM KALBİNE DOKUNUŞ YAPILDI' 

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer de konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Nysa Antik Kent kazıları yaklaşık 220 hektarlık bir alana yayılıyor. 12 yıldır kazı çalışmaları devam ediyor. Son 2 yılda yapılan çalışmalarda Nysa'nın tam kalbine dokunuş yapıldı. Burada bulunan yazıtlar kent tarihini aydınlattığımızı gösterdi. Bilimsel açıdan çok önemli bir yer. Aynı zamanda turizm potansiyelini de oluşturmaya başladı. Sütunlu Cadde'nin eşsiz butik havası başka bir antik kentte bulabileceğiniz ve görebileceğinizden çok daha ciddi iklim atmosferi yansıtıyor. Önümüzdeki yıllarda özellikle Sütunlu Cadde'nin turizm sektöründe önemli bir aktör olacağını düşünüyorum."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Zelenski’nin ‘Bağımsızlık Günü’ gömleği sosyal medyada gündem oldu24 Ağustos 2022 Çarşamba 18:01
  • TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı24 Ağustos 2022 Çarşamba 17:49
  • Manisa'da dolu ve sağanak etkili oldu24 Ağustos 2022 Çarşamba 16:54
  • Bursa kent merkezinde sağanak; dağ ilçelerinde dolu etkili oldu24 Ağustos 2022 Çarşamba 15:55
  • 'Dünyanın en saçma binası'nın geciken yıkımına para cezası24 Ağustos 2022 Çarşamba 14:58
  • İzmir'de sağanak etkili oldu24 Ağustos 2022 Çarşamba 14:57
  • Ekim alanını paylaşamayan mirasçılarda, öncelik üretim yapan variste olacak24 Ağustos 2022 Çarşamba 11:46
  • Yeşilçam'ın kötü adamı Ali Güney hayatını kaybetti24 Ağustos 2022 Çarşamba 10:36
  • Polatlı'da freni boşalan tır dehşet saçtı: 3 yaralı24 Ağustos 2022 Çarşamba 09:50
  • Şırnak İdil'de baba vahşeti: 3 kızı ile eşini uykuda katletti24 Ağustos 2022 Çarşamba 09:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti