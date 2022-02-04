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O baba, kızı için bu kez ahşaptan Anıtkabir yaptı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dondurucu soğukta 10 gün çalışarak kızı Hira (10) için kardan Anıtkabir yapan Mehmet Şerif Karahan, bu kez ahşap kullanarak aynı çalışmaya imza attı.
O baba, kızı için bu kez ahşaptan Anıtkabir yaptı

Yüksekova ilçesi Yeni Mahalle'de inşaat işçisi Mehmet Şerif Karahan, geçen yıl Anıtkabir'e götüremediği kızı Hira için sıcaklığın eksi 20 derecelere kadar düştüğü havada 10 gün çalışarak kardan Anıtkabir yaptı.

Karahan, bu kez de kalıcı olması amacıyla Atatürk hayranı olan kızı için aynı çalışmayı ahşap kullanarak yaptı.

Mehmet Şerif Karahan, bir haftada tamamladığı ahşap Anıtkabir için yaklaşık 1500 lira harcadı.

'Kardan Anıtkabir' haberinin ardından birçok ünlü ismin kendisini aradığını ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın daveti ile Ankara'ya gittiklerini hatırlatan Karahan, Anıtkabir'i kızı ile gezdiklerini söyledi.

Karahan, "Hira için geçen sene kardan Anıtkabir yapmıştım.

Kardan hayalini gerçekleştirdim.

Yarıyıl tatilinde de kızımla beraber bir hafta boyunca evin bir odasında ahşaptan Anıtkabir maketimizi yaptık.

Atatürk hayranı olan kızımla gurur duyuyorum.

Havalar soğuk olduğu için bu kez evin içinde ahşaptan Anıtkabir yaptım" dedi.
 

Kaynak: Haber Kaynağı
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