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Obezite Kampı başladı

Vatandaşlarının sağlığını önemseyen Mamak’ta Obezite ile mücadelede Psikodiyet kampı başladı. “Gelin yüklerimizi birlikte hafifletelim” diyen Mamak Belediyesi, “Obezite Kampı” nın kapılarını hanımlara açtı.
Obezite Kampı başladı

Mamak Aile Danışma Merkezi’nin düzenlediği kampta hanımlar, sağlık kontrolünden geçirildi. Sabah sporu ile güne başlayan hanımlara ara ve ana öğünler ikram edildi. 

Mamak Aile Danışma Merkezi’nin uzmanları Psikodiyet kampında psikolojik grup çalışmaları yaptı. Beslenme atölyesinde ise sağlıklı beslenmenin yöntemleri anlatıldı. 

“Obezite Kampı”na katılan hanımları Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci de yalnız bırakmadı. Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, sağlıklı yaşam için azim ve kararlılık gösteren hanımları kutladı.

Vatandaşlarımızın sağlığını önemsiyoruz

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Başlattığımız etkinliklerle Mamak Belediyesi olarak obezite ile mücadele ediyoruz. Bunlardan biri de Mamak Aile Danışma Merkezimizce düzenlenen “Obezite Kampı”… Siz değerli hemşehrilerimizi sağlıklı kilo vermek için kampımıza bekliyoruz. Çünkü Mamak Belediyesi olarak sadece şehri inşa etmiyoruz, vatandaşlarımızın sağlığını önemsiyoruz” dedi. 

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