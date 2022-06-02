ODD, otomobil ve hafif ticari araç pazarı mayıs verilerini açıkladı

Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, yılın ilk 5 ayında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 12 azalarak 277 bin 252 adet oldu.

Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, ocak-mayıs döneminde, bir önceki yıla göre yüzde 12 azalışla 277 bin 252 adet olarak gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), ocak-mayıs dönemi ve mayıs ayına ilişkin "Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme Raporu"nu yayınladı.

Buna göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ocak-mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 küçülerek 277 bin 252 adet olarak belirlendi.

Otomobil satışları, 2022 yılı beş aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,6 azalarak 214 bin 148 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 5,7 küçülerek 63 bin 104 adede geriledi.

Mayıs ayında otomotiv satışları arttı

Bu yılın mayıs ayına bakıldığında otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 19,1 artarak 65 bin 167 adet seviyesinde kayıtlara geçti.

Mayıs ayında otomobil satışları bir önceki yılın mayıs ayına göre yüzde 20 artarak 51 bin 750 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 15,7 artarak 13 bin 417 adet olarak belirlendi.

10 yıllık mayıs ayı ortalama satışlara göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 1,9 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 10,4 azalırken, otomobil pazarı ise yüzde 0,6 artış gösterdi.

En çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller oldu

Otomobil pazarı segmentlere göre incelendiğinde, bu yılın ocak-mayıs döneminde, pazarın yüzde 89,4’ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller satışlardan yüzde 48,6 ve B segmenti otomobiller de yüzde 40,3 pay aldı.

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 40,8 payla SUV otomobiller oldu. SUV otomobilleri, yüzde 35 payla Sedan ve yüzde 22,2 payla da H/B otomobiller takip etti.

2000cc üstü otomobil satışları yüzde 34,5 azaldı

Otomobil pazarı motor tipine göre bakıldığında ise benzinli otomobil satışları yüzde 70,6 pay aldı. Benzinli otomobil satışlarını 16,1 payla dizel otomobiller, yüzde 10,3 ile hibrit otomobiller, yüzde 2,2 ile otogazlı otomobiller, yüzde 0,8 ile elektrikli otomobiller izledi.

Ocak-mayıs döneminde 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 15,8, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 40,5 ve 2000cc üstü otomobil satışları da yüzde 34,5 azalış gösterdi.

Otomatik şanzımanlı otomobiller tercih edildi

Otomobil pazarı emisyon seviyelerine göre, 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 84 bin 844 adetle yüzde 39,6, 120-140 gr/km arasındaki otomobiller 55 bin 742 adetle yüzde 26 pay aldı.

Otomatik şanzımanlı otomobillerin payı 168 bin 543 adetle yüzde 78,7, manuel şanzımanlı otomobiller payı ise 45 bin 605 adetle yüzde 21,3 düzeyinde gerçekleşti.

Otomobil pazarında özel tüketim vergi dilimlerine ve motor tiplerine göre satışların yüzde 66,9'u benzin veya dizel motor tipinde ve yüzde 80’lik vergi diliminde, yüzde 14,5’i benzin veya dizel motor tipinde ve yüzde 70’lik vergi diliminde yer aldı.

Hafif ticaride en çok van gövde tipi tercih edildi

Türkiye hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre ele alındığında van gövde tipi yüzde 73,9 payla en çok tercih edilen gövde tipi olurken, kamyonet gövde tipi yüzde 13,7 payla ikinci sırada yer aldı.