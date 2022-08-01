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Odessa Limanı'ndan tahıl yüklü ilk gemi yola çıktı

MSB, tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü ilk geminin yarın İstanbul'da olacağını bildirdi.
Odessa Limanı'ndan tahıl yüklü ilk gemi yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Bakanlar ve ilgili taraflarla yaptığı görüşmeler ve İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezi’nin yoğun çalışmaları sonucunda tahıl yüklü ilk geminin saat 08.30’da Odessa Limanı'ndan hareket etmesi konusunda mutabık kalındığı belirtildi.

Yarın İstanbul'da olacak
Açıklamada, "Razoni isimli gemi Lübnan'n Tripoli Limanı'na gitmek üzere Odessa'dan hareket etmiştir. Geminin 2 Ağustos'ta İstanbul'da olması beklenmektedir. Gemi, İstanbul'da yapılacak denetimi müteakip varış limanına intikaline devam edecektir." bilgisi paylaşıldı.

22 Temmuz 2022’de Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan 'Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi' belgesi kapsamında sevkiyat yapacak ilk gemiyi takiben diğer gemilerin de belirlenen koridor ve usuller çerçevesinde intikallerinin planlandığı bildirildi.

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