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Odessa'dan gelen kuru yük gemisi Razoni İstanbul Boğazı Karadeniz girişinde bekliyor
Odessa'dan gelen kuru yük gemisi Razoni İstanbul Boğazı Karadeniz girişinde bekliyor
Ukrayna'dan Lübnan'a gitmek üzere yola çıkan Sierra Leone bayraklı, 27 bin ton mısır taşıyan ''Razoni'' adlı gemi, İstanbul Boğazı girişine ulaştı.
03 Ağustos 2022 Çarşamba 09:47
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.