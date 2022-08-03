  • BIST 2.676,13
  • Altın 1020.219
  • Dolar 17.9518
  • Euro 18.2852
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 24 °C
» »

Odessa'dan gelen kuru yük gemisi Razoni İstanbul Boğazı Karadeniz girişinde bekliyor

Odessa'dan gelen kuru yük gemisi Razoni İstanbul Boğazı Karadeniz girişinde bekliyor
Ukrayna'dan Lübnan'a gitmek üzere yola çıkan Sierra Leone bayraklı, 27 bin ton mısır taşıyan ''Razoni'' adlı gemi, İstanbul Boğazı girişine ulaştı.
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Odessa'dan gelen kuru yük gemisi Razoni İstanbul Boğazı Karadeniz girişinde bekliyor
Odessa'dan gelen kuru yük gemisi Razoni İstanbul Boğazı Karadeniz girişinde bekliyor
Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
2022 buğday hasadı çiftçinin yüzünü güldürüyor
2022 buğday hasadı çiftçinin yüzünü güldürüyor
Ukrayna'nın Harkiv kentinde buğday hasadı
Ukrayna'nın Harkiv kentinde buğday hasadı
Seyyar tezgahlardaki tescilli lezzet: Adana kebabı
Seyyar tezgahlardaki tescilli lezzet: Adana kebabı
Yarım asırdır boş kalan araziler aronya ile yeşerdi
Yarım asırdır boş kalan araziler aronya ile yeşerdi
Son Eklenen Videolar
Çanakkale Savaşları'nda batan 'HMS Majestic' gemisinin batığı görüntülendi
Çanakkale Savaşları'nda batan 'HMS Majestic' gemisinin batığı görüntülendi
Mavi Vatan'ın korkusuz muhafızları: SAT Komandoları
Mavi Vatan'ın korkusuz muhafızları: SAT Komandoları
Kaçkarlar manzarasıyla doğaseverleri kendine çekiyor
Kaçkarlar manzarasıyla doğaseverleri kendine çekiyor
Azerbaycan'da bulunan uluslararası medya yöneticileri AZERTAC'ı ziyaret etti
Azerbaycan'da bulunan uluslararası medya yöneticileri AZERTAC'ı ziyaret etti
Azerbaycan'da işgalden kurtarılan bölgelere 'büyük dönüş' başladı
Azerbaycan'da işgalden kurtarılan bölgelere 'büyük dönüş' başladı
Faydalı böcekler, çiftçiyi endişelendiren çayır tırtılıyla mücadele edecek
Faydalı böcekler, çiftçiyi endişelendiren çayır tırtılıyla mücadele edecek
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti