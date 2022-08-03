Odessa'dan gelen kuru yük gemisi Razoni İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan dün hareket eden mısır yüklü Razoni gemisinin İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaştığını duyurdu

Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan dün yola çıkan mısır yüklü ‘Razoni’ kuru yük gemisi İstanbul'a ulaştı. Geminin denetim sonrası İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçerek Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki limana ulaşması bekleniyor.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Odessa Limanı'ndan hareket eden ve dün İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişine demirleyen mısır yüklü Razoni gemisinde denetim faaliyeti saat 10.00'da gerçekleştirilecek." denildi.

27 bin ton mısır taşıyan geminin İstanbul açıklarına demirlemesinin ardından, denetim süreci başlayacak. Müşterek heyet, Sahil güvenlik komutanlığı tarafından bekleme sahasına götürülecek ve güverteye çıkacak.