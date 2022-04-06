Orta Doğu Teknik Üniversitesi ODTÜ’ye sözleşmeli personel alınacak. ODTÜ Rektörlüğü sözleşmeli personel alımı için ilana çıktı. Alımlar yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak yapılacak.

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ODTÜ’ye sözleşmeli personel alınacak. ODTÜ Rektörlüğü sözleşmeli personel alımı için ilana çıktı.

Alınacak olan büro personeli ile koruma personeli kadroları için yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle istihdam sağlanacak.

Son başvuru tarihi 22 Nisan 2022.

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