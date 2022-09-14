ODTÜ’ye sözleşmeli personel alınacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ODTÜ, sözleşmeli personel alımı yapacak.
Alımlar 2020 yılı KPSS (P93) veya KPSS (P94) grubu puanlarına göre yapılacak.
Başvurular başladı ve 30/09/2022 tarihinde sona erecek.
ODTÜ’ye alınacak sözleşmeli personeller “büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, tekniker ve destek personeli” olarak sıralandı.
İlanın detayları için TIKLAYIN.
www.gazeteilksayfa.com
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.