ODTÜ’ye sözleşmeli personel alınacak

Orta Doğu Teknik Üniversitesi ODTÜ, sözleşmeli personel alımı yapacak. Alımlar 2020 yılı KPSS (P93) veya KPSS (P94) grubu puanlarına göre yapılacak. Başvurular başladı ve 30/09/2022 tarihinde sona erecek.