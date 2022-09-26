  • BIST 3.260,15
  • Altın 965.819
  • Dolar 18.4623
  • Euro 17.7747
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 12 °C
»

Ödüller sahiplerini buldu

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Ankara Şubesi ve Mamak Belediyesince ilki gerçekleştirilen Ankara Edebiyat Festivali’nde ödül töreni düzenlendi.
Ödüller sahiplerini buldu

Musiki Muallim Mektebi'nde düzenlenen kapanış töreninde, şair ve yazarların düşüncelerini aktardığı oturumların ardından ödül törenine geçildi. TYB Ankara Şube Başkanı Mehmet Sait Uluçay, burada yaptığı konuşmada, 21 Eylül'den bu yana dolu bir programı geride bıraktıklarını, festivalin bundan sonra her yıl gerçekleştirilmesi yönünde karar aldıklarını belirtti.

ŞİİR, DENEME, HİKAYE

Festival kapsamında şiir, deneme ve hikaye dallarında büyük ödüllerin belirlendiğini aktaran Uluçay, TYB olarak ödülleri çok önemsediklerini ve her yıl dağıtmak istediklerini kaydetti. Uluçay, deneme dalında Osman Özbahçe'nin, hikaye dalında Necip Tosun'un ve şiir dalında Ali Oral'ın ödüle layık görüldüğünü açıkladı.

TAKDİM EDİLDİ

Konuşmanın ardından ödüller sahiplerine Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, TYB Genel Başkanı ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan ile TYB Kurucu ve Şeref Başkanı Mehmet Doğan tarafından takdim edildi.

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kitap Kapınızda26 Eylül 2022 Pazartesi 03:57
  • Minikler kütüphane havasını teneffüs etti26 Eylül 2022 Pazartesi 03:50
  • Halterde Kahramankazan farkı26 Eylül 2022 Pazartesi 03:30
  • KEÇMEK eğitimleri başladı26 Eylül 2022 Pazartesi 02:56
  • Kazan Kavurması tescillendi26 Eylül 2022 Pazartesi 02:53
  • Topçu’ya üçü bir yerde hizmet26 Eylül 2022 Pazartesi 01:33
  • İnternet ağı genişliyor26 Eylül 2022 Pazartesi 00:31
  • Miniklere trafik eğitimi26 Eylül 2022 Pazartesi 00:29
  • "Nagehan Ol Şara Vardım Şehir ve Edebiyat Paneli" düzenlendi23 Eylül 2022 Cuma 11:57
  • Uluslararası İlgi Endemik Vadi’de23 Eylül 2022 Cuma 04:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti