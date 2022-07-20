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Off-road tutkunu kadın pilotlar pistlerin tozunu attırıyor

Daha çok erkeklerin ilgi gösterdiği off-road yarışlarına katılıp başarı elde eden Handegül Turunç ve Gülten Toprak, azimleriyle kadın sporculara örnek oluyor.
Off-road tutkunu kadın pilotlar pistlerin tozunu attırıyor

Ulusal ve uluslararası alanda düzenlenen off-road yarışlarına katılan Handegül Turunç ile Gülten Toprak, pistte verdikleri kıyasıya mücadeleyle başarılara imza atıyor.

Zorlu parkurlarda erkek ve kadın rakiplerine karşı mücadele eden 40 yaşındaki yayınevi sahibi Turunç ve tur şirketi müdürü Toprak, azimleriyle hemcinslerine örnek oluyor.

Daha çok erkeklerin ilgi gösterdiği off-road sporuyla 10 yıl önce tanışan ve her fırsatta direksiyon başına geçen iki arkadaş, hafta içi işleriyle ilgilenirken hafta sonu pistlerde erkek ve kadın rakiplerine karşı mücadele veriyor.

Kız Gibi Off-Road Motor ve Doğa Sporları Kulübünün kurucu üyesi olan Turunç, arkadaşıyla zorlu arazi şartlarında verdikleri mücadeleyle bu spora merak salan kadınları cesaretlendiriyor.

Çanakkale'de 2017 yılında düzenlenen uluslararası off-road yarışı olan "Baja Troia Turkey"de oğlu 40 günlükken piste çıkan Turunç, raid kategorisinde 2. oldu.

Ayrıca ikilinin ulaştığı başarılar arasında 2016'da Kartepe Off-Road Şenliği'nde S2 kategorisinde üçüncülük, Körfez Off-Road Şenliği'nde birincilik, 2018'de Çilimli Off-Road Şenlikleri'nde S2 kategorisinde üçüncülük ve klasman birinciliği bulunuyor.

Son katıldıkları yarışta birinci oldular
İki arkadaş, son olarak 16-17 Temmuz'da Düzce Safari Off-Road Kulübünce Türkiye'nin çeşitli illerinden 90 araçla 180 sporcunun katılımıyla düzenlenen 26. Geleneksel Gümüşova Off-Road Şenlikleri'nde piste çıktı.

Turunç ve Toprak, 3 tur koşulan 2 bin 200 metrelik etabı 5.53 dakikayla birinci bitirerek başarılarına yenisini ekledi.

Off-road pilotu Handegül Turunç, İstanbul'da yayınevi işlettiğini söyledi.

Off-road sporuyla 10 yıl önce tanıştığını belirten Turunç, "Off-road bizim hobimiz. Erkeklerle yarışmak daha çok keyif veriyor bize. 10 yıldır bu sporun içindeyim. Ulusal veya uluslararası birçok yarışa katıldım." diye konuştu.

Turunç, piste çıkmaktan keyif aldıklarını dile getirerek, kadınların bu alanda da başarılı olabileceğini gösterdiklerini kaydetti.

Yardımcı pilot Gülten Toprak da yarışlara katılmanın heyecan verici olduğunu anlatarak, elde ettikleri derecelerle gurur duyduklarını ifade etti.

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