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Öğlen saatlerinde Atatürk Bulvarı Trafiği
Öğlen saatlerinde Atatürk Bulvarı Trafiği
Ankara'nın en işlek bulvarlarından Atatürk Bulvarı'nın hafta içi öğlen saatlerinde trafik durumunu sakin akıcı bir trafik kaydedildi.
14 Ekim 2022 Cuma 13:30
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.