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Oğlu işe gitmek istemeyince baba evde 6 el ateş açtı

Pendik'te esnaf olan babasının yanında çalışan Melih C. işe gitmek istemeyince babası İhsan C. ile tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın arbedeye dönmesinin ardından yatak odasından tabancasını alan baba İhsan C. sinirlenerek evin tavanına 6 el ateş açtı.
Oğlu işe gitmek istemeyince baba evde 6 el ateş açtı

Olay, 23 Şubat günü akşam 20.00 sıralarında Şeyhli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, babasının dükkanında çalışan 24 yaşındaki Melih C. olay günü işe gitmek istemedi. Oğlunun işe gitmek istememesine sinirlenen baba İhsan C. ile oğlu arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın arbedeye dönüşmesinin ardından baba İhsan C., tabanca çıkararak tavana 6 el ateş açtı. Komşuların olayı polise ihbar etmesinin ardından baba ve oğlu gözaltına alındı.  

İKİSİ DE ŞİKAYETÇİ OLMADI

Melih C. emniyetteki ifadesinde işe gitmediği için babasının kendisine kızdığını, sözlü olarak tartıştıklarını, aralarında bir arbede yaşandıktan sonra yatak odasından aldığı tabancasıyla birkaç kez tavana ateş açtığını söyledi. Melih C. kendisinin yaralanmadığını da kaydederek babasından şikayetçi olmadığını vurguladı. 

İhsan C. de ifadesinde, oğlunun işe gelmemesinden dolayı sinirlendiğini, aralarında arbede çıktığını, kendisini savunmak için yatak odasından aldığı tabancayla tavana doğru birkaç kez ateş ettiğini ve kimseye silah doğrultmadığını söylediği öğrenildi. Baba İhsan C. de olaya ilişkin şikayetçi olmadı. 

ÖFKE KONTROL SEMİNERİNE KATILMA ŞARTIYLA SERBEST

Şüpheli İhsan C. emniyetteki ifadesinin ardından mevcutlu bir şekilde Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılık ifadesinin ardından şüpheli İhsan C. hakkında öfke kontrol seminerine katılma, silah bulundurmama ve imza şeklindeki adli kontrol tedbirinin uygulanması talebiyle hakimliğe sevk etti. 

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği de savcılığın talep ettiği adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar vererek şüpheli İhsan C.'yi serbest bıraktı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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