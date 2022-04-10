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Oğlunu satırla öldüren baba: Çok pişmanım

Balıkesir'in Edremit ilçesinde otomobilde tartıştığı oğlu Barış Sürer'i (32) satırla öldüren Murat Sürer (58) adliyeye sevk edildi. Sürer, çok pişman olduğunu söyledi.
Oğlunu satırla öldüren baba: Çok pişmanım

Olay, Edremit ilçesi Altınkum Mahallesi Dalyan mevkisinde dün saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Murat Sürer ile uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen oğlu Barış Sürer, tartışmaya başladı. Murat Sürer, yanında bulunan satırla oğlu Barış Sürer'in kol, baş, boyun ve çene bölgelerine vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Barış Sürer'in cenazesi, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Polis ekipleri tarafından suç aleti satırla olay yerinde gözaltına Murat Sürer, bugün adliyeye sevk edildi. Gazetecilerin, oğlunu neden öldürdüğü sorulan baba Murat Sürer, ifadesinde olayı anlattığını belirterek, "Çok pişmanım" dedi.

Murat Sürer'in emniyette verdiği ifadede de oğlunun uyuşturucu kullandığını, ailesine eziyet ettiğini ve sürekli olarak evde kavga çıkardığını söylediği öğrenildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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