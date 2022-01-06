  • BIST 2.005,29
  • Altın 795.97796
  • Dolar 13.8584
  • Euro 15.6647
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 1 °C
» »

Öğrenci ve velilerin kavgası kamerada 

Öğrenci ve velilerin kavgası kamerada 
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir okulda öğrenciler arasında çıkan kavgaya, veliler de karıştı. Yaşanan arbede sırasında 3 öğrenci darp sonucu yaralanırken, kavga anı ise diğer öğrenciler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, bugün ilçeye bağlı Şehit Cengiz Topel Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Daha önce kavga eden bazı 12'inci sınıf öğrencileri tenefüste karşı karşıya geldi. Henüz bilinmen bir nedenle çıkan kavgaya, bu sırada okulda bulunan öğrenci velileri de katıldı. Öğrenciler ve velilerinin karıştığı kavga, başka bir öğrenci tarafından telefonla kayda alınıp, sosyal medyada paylaşıldı. Tarafların tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdığı kavgada 3 öğrenci darbedilerek yaralandı. Kavga eden kalabalık, ihbar üzerine okula sevk edilen polis tarafından dağıtıldı. Kavgaya karışanlar, daha sonra polis merkezine götürüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Hafif ticari aracına iple bağladığı atı peşinden koşturdu; o anlar kamerada
Hafif ticari aracına iple bağladığı atı peşinden koşturdu; o anlar kamerada
Öğrenci ve velilerin kavgası kamerada 
Öğrenci ve velilerin kavgası kamerada 
Togg ABD'de dünya sahnesine çıktı
Togg ABD'de dünya sahnesine çıktı
Jandarma'dan "Üzüm Salkımı" gösterisi
Jandarma'dan "Üzüm Salkımı" gösterisi
Mardin'de elektrik hatlarında 'aşırı yüklenme' patlamaları 
Mardin'de elektrik hatlarında 'aşırı yüklenme' patlamaları 
Bayrağı indirmek isteyen kadın gözaltına alındı 
Bayrağı indirmek isteyen kadın gözaltına alındı 
Son Eklenen Videolar
Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu
Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu
Köpekten kaçan cirit atları, trafikte 25 kilometre koştu
Köpekten kaçan cirit atları, trafikte 25 kilometre koştu
Ankara'da mühendis ve valenin öldüğü kaza kamerada
Ankara'da mühendis ve valenin öldüğü kaza kamerada
Mamak'taki hayvanat bahçesi ikiz keçiler "ay" ve "yıldız" ile yeni yıla girdi
Mamak'taki hayvanat bahçesi ikiz keçiler "ay" ve "yıldız" ile yeni yıla girdi
Aydınlatma direğine çarpan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti; kaza anı kamerada
Aydınlatma direğine çarpan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti; kaza anı kamerada
Sudan'da sivil yönetim yanlılarının kitlesel gösterileri sürüyor
Sudan'da sivil yönetim yanlılarının kitlesel gösterileri sürüyor
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti