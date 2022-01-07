Öğrenciler kaygan merdivenlerin değiştirilmesini istiyor

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin önünde bulunan üst geçidin merdivenlerinin kaygan olması gün içerisinde birçok öğrencinin düşüp yaralanmasına sebebiyet veriyor. Öğrenciler üst geçidin merdivenlerinin değiştirilmesini talep ediyor.

Çankaya Söğütözü Caddesi üzerinde bulunan üst geçidin, merdivenlerinin kaygan olması gün içerisinde birçok kişinin düşüp yaralanmasına sebebiyet veriyor. Konu hakkında gazetemize bilgi veren öğrenciler, üst geçidin bakıma alındığını, bakımın yarım bırakılarak zeminin kaygan bir şekilde bırakıldığını ifade ederek Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden üst geçidin merdivenlerinin değiştirilmesini talep ediyor.

ÖĞRENCİLER KULLANIYOR

Cadde üzerinde bulunan üst geçidi, gün içerisinde çoğunlukla hemen yanı başında bulunan TOBB ETÜ öğrencileri kullanıyor. Öğrenciler, üst geçidin merdivenlerinin kaygan olduğunu, bu yüzden gün içerisinde birçok arkadaşlarının düşüp yaralandığını ifade ediyor.

DÜŞÜP YARALANIYORLAR

Özellikle yağmurlu ve karlı havalarda üst geçidi kullanamaz olduklarını belirten öğrenciler sıkıntılarını şu şekilde ifade ediyor, “Üst geçit kısa bir süre önce bakım ve onarımı girdi. Buna rağmen yarım bırakıldı. Merdivenler çok kaygan. Yağışlı havalarda üst geçidi kullanamaz olduk. Normal günlerde dahi düşüp yaralanan arkadaşlarımız oluyor. Biz merdivenlerin kaygan olmayan zeminle kaplanmasını talep ediyoruz” diyor.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞUYOR

Üst geçidi kullanmaktan çekinen öğrencilerin, üst geçitteki asansöre yöneldiğini hatırlatan öğrenciler, “Düşeceğiz korkusu yüzünden tüm öğrenciler üst geçidin asansörünü kullanıyor. Bu da asansör önünde yığılmalara ve uzun kuyruklara neden oluyor. Çok sık kullanıldığı için de asansör sık sık arıza veriyor. Büyükşehir Belediyesinden bu konuda çözüm istiyoruz” ifadelerini kullanıyor.

Emrah Özcan/İLKSAYFA