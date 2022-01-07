  • BIST 2.033,32
  • Altın 790.30039
  • Dolar 13.8056
  • Euro 15.6721
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 5 °C
»

Öğrenciler kaygan merdivenlerin değiştirilmesini istiyor

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin önünde bulunan üst geçidin merdivenlerinin kaygan olması gün içerisinde birçok öğrencinin düşüp yaralanmasına sebebiyet veriyor. Öğrenciler üst geçidin merdivenlerinin değiştirilmesini talep ediyor.
Öğrenciler kaygan merdivenlerin değiştirilmesini istiyor

Çankaya Söğütözü Caddesi üzerinde bulunan üst geçidin, merdivenlerinin kaygan olması gün içerisinde birçok kişinin düşüp yaralanmasına sebebiyet veriyor. Konu hakkında gazetemize bilgi veren öğrenciler, üst geçidin bakıma alındığını, bakımın yarım bırakılarak zeminin kaygan bir şekilde bırakıldığını ifade ederek Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden üst geçidin merdivenlerinin değiştirilmesini talep ediyor.

whatsapp-image-2022-01-07-at-09.57.59-(2).jpegwhatsapp-image-2022-01-07-at-09.57.59-(3).jpeg

ÖĞRENCİLER KULLANIYOR
Cadde üzerinde bulunan üst geçidi, gün içerisinde çoğunlukla hemen yanı başında bulunan TOBB ETÜ öğrencileri kullanıyor. Öğrenciler, üst geçidin merdivenlerinin kaygan olduğunu, bu yüzden gün içerisinde birçok arkadaşlarının düşüp yaralandığını ifade ediyor.

DÜŞÜP YARALANIYORLAR
Özellikle yağmurlu ve karlı havalarda üst geçidi kullanamaz olduklarını belirten öğrenciler sıkıntılarını şu şekilde ifade ediyor, “Üst geçit kısa bir süre önce bakım ve onarımı girdi. Buna rağmen yarım bırakıldı. Merdivenler çok kaygan. Yağışlı havalarda üst geçidi kullanamaz olduk. Normal günlerde dahi düşüp yaralanan arkadaşlarımız oluyor. Biz merdivenlerin kaygan olmayan zeminle kaplanmasını talep ediyoruz” diyor.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞUYOR
Üst geçidi kullanmaktan çekinen öğrencilerin, üst geçitteki asansöre yöneldiğini hatırlatan öğrenciler, “Düşeceğiz korkusu yüzünden tüm öğrenciler üst geçidin asansörünü kullanıyor. Bu da asansör önünde yığılmalara ve uzun kuyruklara neden oluyor. Çok sık kullanıldığı için de asansör sık sık arıza veriyor. Büyükşehir Belediyesinden bu konuda çözüm istiyoruz” ifadelerini kullanıyor.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara hava durumu 7 Ocak 202207 Ocak 2022 Cuma 10:30
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 7 Ocak 2022 - ASKİ07 Ocak 2022 Cuma 10:25
  • Su Kesintisi 7 Ocak 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ07 Ocak 2022 Cuma 10:24
  • İnsanın Sevgi İmtihanı07 Ocak 2022 Cuma 05:04
  • Başkent'te Halk Ekmek yarışı07 Ocak 2022 Cuma 04:04
  • Toplumsal Hayat07 Ocak 2022 Cuma 03:03
  • Karatepe, yıllardır verdiği hukuk mücadelesini kazandı07 Ocak 2022 Cuma 02:02
  • 7 Ocak 2022 Cuma Hutbesi yayımlandı!06 Ocak 2022 Perşembe 11:02
  • İstasyonu’nun İki Yüzü06 Ocak 2022 Perşembe 05:05
  • Tam 5 Yıl Oldu06 Ocak 2022 Perşembe 04:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti