Öğrenciler "orman okulu"nda ekolojik yaşamı öğreniyor

Samsun'da Canik Belediyesinin girişimleriyle atıl okul binası değerlendirilerek yapılan "orman okulu"nda öğrenciler ekolojik yaşamı deneyimleme fırsatı buluyor.

Gürgenyatak Mahallesi'nde, taşımalı eğitime geçilmesiyle yaklaşık 30 yıldır kullanılmayan okul binası, Namiye-Mümin Erol Orman Okulu olarak hizmet vermeye başladı.

Yeniden Milli Eğitim Bakanlığına devredilen orman okulunda ilk, orta ve lise öğrencilerine organik üretimin nasıl yapıldığı, sıfır atığın ne olduğu uygulamalı anlatılarak ekolojik yaşam hakkında bilgi verilerek doğa sevgisi aşılanıyor.

Orman okulundaki taş fırında ekmek pişiren öğrenciler, turşu, sirke, reçel yapıp meyve kurutarak, mevsim meyvelerini nasıl değerlendireceklerini öğreniyor. Okul içindeki parkurda tırmanış yapan, ahşap oyun parkında oyunlar oynayan öğrenciler doğa içinde vakit geçiriyor. Tüm faaliyetlerinde öğrencilere çevreye saygılı olmaları ve "sıfır atık" öğretiliyor.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı AA muhabirine, yıllar içinde kullanılmayan okul binasının yıkılmaya yüz tuttuğunu söyledi.

Okul binasının şehir merkezine 7 kilometre uzaklıkta olduğunu, Samsun Üniversitesinin de yanında yer aldığını belirten Sandıkçı, böyle bir binayı en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini dile getirdi.

Binayı, doğa ve fen okuluna çevirmeye karar verdiklerini anlatan Sandıkçı, "2009 yılında iş insanlarının desteğiyle okulda tadilat başlattık. Hemen akabinde Kovid-19 salgını meydana gelmesiyle eski yapıyı orman okulu haline getirmemiz konusunda ne kadar doğru karar verdiğimiz ortaya çıktı. Yüz yüze eğitimin kesintiye uğradığı o dönemlerle burada çocuklarımız açık havada eğitimlerini devam ettirdiler." dedi.

İKİ BUÇUK AYDA 1300 ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN OKULU ZİYARET ETTİ

Sandıkçı, okulda gıda güvenliği, ekolojik yaşam, sıfır atık, sürdürülebilir yaşam, küresel iklim değişikliği ve organik tarım gibi konularda öğrencilere eğitim verildiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Dünyamız atıklarla karşı karşıya, sıfır atık konusunda ve doğanın sürdürülebilir olması anlamında çocuklara eğitim veriyoruz. Eylül ayından itibaren 1300 öğrencimiz ve öğretmenimiz okulu ziyaret etti. Çocuklara sebze üretimi, doğa eğitimi, geri dönüşüm konusunda neler yapabileceklerini gösteriyoruz. Modern eğitim dediğimiz yani dört duvar arasındaki eğitimden çıkmamız gerektiğini gördük. Burası 2020 yılında yapılan ve hizmete giren Türkiye'nin ilk doğa ve orman okuludur. Bizden sonra ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığımız bu şekilde birçok okul açtı, bundan sonra da daha güzellerinin yapılacağına inanıyorum. Burası çocuklarımızın hem gelip eğlendikleri, hep de farkında olmadan birçok şeyi öğrendikleri bir okul."

PET ŞİŞE YERİNE TERMOS POŞET YERİNE BEZ ÇANTA

Okul Koordinatörü Emrah Aksu ise okulun 30 yıldır kullanılmadığını ve üç yıl önce Canik Belediyesi ve hayırsever bir iş insanının katkısıyla yeniden hizmete vermeye başladığını aktardı.

Çocuklara doğada yaşam konusunda bilgi verdiklerini belirten Aksu, şunları kaydetti:

"Mevsim meyveleriyle reçel yapmayı öğretiyoruz. Kış olması sebebiyle ayva reçeli ve Trabzon hurması kurutmayı öğretiyoruz. Biz atalarımızdan gelen geleneği yaşatmak için uğraşıyoruz. Atalık tohum olan karakılçık buğdaydan ekmek yapmayı çocuklara öğretiyoruz. Buradaki eğitim esnasında öğrencilerimiz beslenme yaparken paket gıdaya yer vermiyoruz. Daha sağlıklı ve bilinçli nesiller için yediğinden tutun da içtiğine kadar her şeyinin temiz ve helal gıda olmasına özen gösteriyoruz."

Aksu, küresel iklim değişikliği ve sıfır atık konularına daha farklı yaklaşarak çocuklara pet şişeleri ayrıştırmak yerine onları kullanmama ve termos gibi alternatif ürünler ile poşetler yerine bez çanta kullanmayı öğrettiklerini söyleyerek, "Buna benzer alternatifler üretmek çocukların hoşuna gidiyor." dedi.

Öğrencilerden İsmail Ensar Demircan ise orman okulunda reçel ve ekmek yapmayı öğrendiklerini, halat üzerinde yürüdüklerini, ok attıklarını ve keyifli vakit geçirdiklerini ifade etti.