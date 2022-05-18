Öğrenciler, Üreğil Millet Bahçesi’nde hem öğrendiler hem eğlendiler

Mamak Belediyesi ve Türk Kızılayı işbirliğinde “şenlendirme projeleri”nden biri Üreğil Millet Bahçesi’nde gerçekleştirildi.

“Kızılay İle Harekete Geç” kapsamında düzenlenen bisiklet turu, okuma etkinliğine Mamak’taki okullardan öğrenciler katıldı. Şehit Öğretmen Yasemin Bayram Tekin Ortaokulu, Fatma Tarman Ortaokulu, Derbent İmam Hatip Ortaokulu, Mamak İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin katıldığı etkinlikte Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de gençleri yalnız bırakmadı.

Öğrenciler hem eğlendi hem de Kızılay gönüllüleri tarafından “Türk Kızılayı” hakkında bilgilendirildi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Cıvıl cıvıl çocuklar, pırıl pırıl geleceğe hazırlanan gençleri eğitimin yanı sıra sosyal etkinliklerle de destekliyoruz. Etkinliğimize katılan öğrenciler hem eğlenme hem de Kızılay konusunda bilgilenme fırsatı buldu” dedi.