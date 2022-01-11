Öğrencilere kamu hizmeti önerisi

Gazetemize konuşan 35 yıllık eğitimci Erhan Aslan, öğrencilerin sorumluluk bilinci edinmesi için, lisedeki her çocuğa yaz döneminde 10-15 gün sürecek ücretsiz kamu hizmeti yaptırılması için MEB’e öneride bulundu.

ERAS Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Aslan, son yıllarda çocuklardaki dikkat dağınıklığının arttığını kaydetti. Teknolojik bağımlılığın ve çok fazla oyuncağın çocuklarda dikkat dağınıklığına sebep olduğunu belirten Aslan, “Son dönemde çocuklarda dikkat dağınıklığı var. Veliler, ‘hocam çoğumuzun kendini derse veremiyor!’ diyor. Ben de ‘oyuncağı var mı?’ diye sorduğumda; ‘bir oda dolusu’ deyince, ‘siz çocuğunuza paranızla dikkat dağınıklığı satın almışınız’ diyorum. Çocuk için birden fazla uyaran var; buna bakıyor atıyor, diğerine bakıp atıyor böylelikle bir konuya odaklanmayı öğrenemiyor çocuk. Bu büyük bir yanlış” diyerek velileri uyardı.

ÇOCUĞA YOK DEMEYİ BİLMELİSİNİZ

“Evde anne baba otoritesi kayıtsız şartsız olacak” diyen 35 yıllık eğitimci Aslan, “Ödül de var yaşamın içinde ceza da. Çocuğun saçma sapan istekleri olacak, o çocuk zaten; ama siz ‘yok’ demeyi bileceksiniz. Çocuk yere düştü bırakın kendi kalksın. Sevgili anneler, babalar siz çocuklarınızı ileride tek başına yaşayacak şekilde yetiştirmek zorundasınız. Siz sonsuz yaşayacak insanlar değilsiniz. Birçok şeyi çocuk kendi yaşasın, sorunu kendi çözmeyi öğrensin” dedi.

ÇOK PARA HARCAMAK ÇOCUĞU İYİ YETİŞTİRMEK DEĞİLDİR

Çocuklara sorumluluk bilincinin verilmesi gerektiğine dikkat çeken Aslan şunları söyledi: “Çok para harcamak çocuğu çok iyi yetiştirmek değildir, çocuğu marka ürünler tüketmeye alıştırmak çocuğu iyi yetiştirmek değildir. Çocuk sorumluluk sahibi olursa, sahip olduğu milli ve manevi değerlerin farkında olursa, bilimsel bir akılla kendi kültürünü yoğurursa bu çocuğun hepimize faydası olur. Çocuğun sadece ortaya koyduğu hizmetten bütün toplum faydalanır. Ama olumsuz bir davranış edinirse de faturasını bütün toplum öder.”

LİSELİLER 15 GÜN KAMUDA ÜCRETSİZ ÇALIŞMALI

Öğrencilerin sorumluluk bilinci edinmesi için Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) ilginç bir öneride bulunan Aslan, “Yaz döneminde 10-15 gün lisedeki her çocuğa ücretsiz kamu hizmeti yaptırmalarını talep ediyorum. Hastanede, belediyede, belli başlı bir kurumlarda bu olabilir. Bu çocukların olgunlaşmasına, gelişmesine inanılmaz bir katkı sağlayacaktır. Çocuk, sorumluluk bilinci edindiğinde kamu malını korumaya özen gösterecektir” ifadelerini kullandı.

MERDİVEN ALTI YERLERE DİKKAT!

Eğitimci Erhan Aslan, “öğrenci koçu” ve “yaşam koçu” adı altında çokça korsan eğitimin verildiğini anlatarak, “Başka başka isimlerle bir kat kiralıyorlar. Kızılay’daki işhanlarının birçoğu bu şekilde. Bu merdiven altı yerlerden bazılarının 200 ila 300 öğrenci toplayanların olduğunu söylüyorlar. Belirsiz, adı sanı belli olmayan yerlere asla çocuklarını göndermesinler. Bu korkunç bir şey” dedi. Aslan, bu durumun ileride güvenlik problemi oluşturabileceğini de vurguladı.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-